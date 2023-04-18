Пригожин возвращает расположение Путина на фоне неудач армии, – ISW

Об этом пишут аналитики Института изучения войны ISW.

В отчете института говорится, что Пригожин, похоже, возвращает себе расположение Путина, вероятно, в результате неспособности российских регулярных войск выполнить задачи, которые Путин поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе.

Силы Вагнера, похоже, получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание – что является резким отклонением от предыдущих усилий Кремля, направленных на использование сил ЧВК Пригожина в Бахмуте, по меньшей мере, с января 2023 года.

17 апреля источники, связанные с Вагнером, сообщили, что ЧВК готовит к трем мотострелковым бригадам мобилизованных военнослужащих для усиления флангов ПИК в Бахмуте.

Пригожин также подтвердил, что российские воздушно-десантные войска действуют рядом с Вагнером и указал, что ЧВК активно получает артиллерийские снаряды.

Пока аналитикам непонятно, насколько Путин доверяет Пригожину, но вполне вероятно, что Путин остановил усилия российского Минобороны отомстить Вагнеру, отказав в подкреплении и боеприпасах, – отмечают аналитики.

В обзоре обращают внимание, что интервью с двумя бывшими бойцами Вагнера об их обращении с украинскими детьми и другими гражданскими лицами и военнопленными еще больше подчеркивает, как ЧВК закрепила систематическую жестокость как часть своего фундаментального способа действий.

По мнению аналитиков, очень наглядные зверства, описанные Ялдаровым и Савичем, подчеркивают ряд недавних сообщений о систематическом использовании Вагнером жестокости как метода ведения войны.

Также эксперты указывают, что Пригожин и командование Вагнера могут активно поощрять активное участие в зверствах, пытаясь укрепить социальную сплоченность и репутацию в подразделениях.

В отчете заключают: "Этот тип укоренившегося насилия, вероятно, будет оказывать все большее влияние на российское общество, особенно после того, как бойцы Вагнера завершат контракты и вернутся в свои дома.

Российскому обществу придется прилагать все больше усилий, чтобы справиться с жестокостью как нормой, совершаемой его военнослужащими по мере их реинтеграции во внутреннюю сферу, что, вероятно, будет иметь последствия для целых поколений российского общества».