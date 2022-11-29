Пригожин вербует в Африке наемников на войну в Украине, - СМИ

Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАР и бывших наемников.

ЧВК Вагнера завербовали уже десятки мужчин, которые содержались под стражей, в частности, за такие преступления, как изнасилование и убийство, утверждают собеседники издания. Многие новобранцы русской группы — это члены повстанческих движений, которые контролировали значительную часть территории ЦАР в течение десяти лет во время гражданской войны.

Офицер, работающий в военном штабе в Банге, столице ЦАР, рассказал, что ЧВК Вагнера начала вербовать заключенных в октябре. "Никто не может остановить их, потому что правительство дало им полномочия действовать так, как они хотят", - сказал собеседник The Daily Beast.

Другой источник издания сказал, что военным чиновникам вербовщики сообщили, что освобожденные повстанцы будут работать за границей. "Они [группа Вагнера] сказали, что им срочно нужны силы в Мали и Украине", - сказал он, добавив, что, по его данным, освобождены более 20 человек, арестованных "за очень серьезные преступления".

Западноафриканское издание HumAngle также писало, что представители Египта в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР не позволили российским вербовщикам освободить пятерых заключенных из военной тюрьмы Ру в Банге.

ЧВК Вагнера начало вербовать людей в российских колониях этим летом. В сети появлялось видео, на котором сам Евгений Пригожин выступал перед заключенными. По данным основательницы "Руси сидящей" Ольги Романовой к середине ноября ЧВК Вагнера и Минобороны завербовали более 30 тысяч заключенных.

Накануне стало известно, что по базе вагнеровцев в городе Босангоа в ЦАР был нанесен авиаудар.

Также сегодня, 29 ноября, Пригожин подтвердил, что гражданин Замбии, отбывавший наказание в колонии в РФ, был завербован в ЧВК Вагнера и позже погиб в Украине.

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