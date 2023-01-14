Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нет никаких войн между Пригожиным и Путиным. Потому что Пригожин не того уровня человек, который мог бы воевать с Путиным. Происходят жесткие, публичные информационные войны между Пригожиным и министерством обороны РФ и генштабом РФ, и для нас это большой плюс. Пригожин ведет эту войну за то, чтобы попытаться прорваться в высшую политическую лигу в РФ. То есть, Пригожин поставил перед собой цель получить влияние в Думе на одну из фракций, как минимум", - пояснил Денисенко.

По словам советника МВД Украины, информационная война между генштабом РФ и ПИК Вагнера – это война за политическое будущее Пригожина.

"Пригожин наступил на горло не только генштабу РФ и Минобороны РФ. Историей с заключенными Пригожин зашел на территорию МВД России, на территории их управления тюрьмами, он также зашел на территорию российской пограничной службы и ФСБ. Пригожин понимает, если он остановит" свой информационный вал, он может быть уничтожен физически. Он будет и дальше наращивать эту информационную войну. На фоне информационной войны, которую ведет Пригожин, падает доверие к армии РФ", - добавил Денисенко.

В США считают, что усиление влияния основателя ПИК Вагнера Евгения Пригожина в России является признаком отчаяния Кремля из-за неудач в Украине

Аналитики ISW считают, что объявление РФ о захвате Соледара лишь подчеркнуло борьбу между минобороны РФ и ПИК Вагнера: в заявлении министерства речь не шла о причастности вагнеровцев к успехам в захвате города

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