Об этом телеграм-каналу "Важные истории" рассказал родственник одного из заключенных, которого также вербовали для участия в войне, но он ехать отказался.

По словам этого источника, выступая перед осужденными, Пригожин говорил, что заключенные хорошо сражаются и погибают обычно потому, что не отступают и стреляют до последнего:

"Также говорил, что то, что было в Сталинграде – цветочки, в Украине все гораздо серьезнее", и называл происходящее "третьей мировой".

Говорил, что не боится ядерной войны, потому что "ну взорвется АЭС [видимо, имел в виду Запорожскую АЭС] и взорвется, тогда у россиян будет по два х…я, а у украинцев по две ж…ы".

Осужденные спрашивали "Героя России", что будет с ними, если война закончится раньше, чем истекут их полгода "службы". Он ответил, что война растянется на несколько лет и они могут не переживать.

В середине июля стало известно, что бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины. В первую очередь его интересуют убийцы и разбойники.

14 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины попали по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной. Перед взрывом там фотографировался владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

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