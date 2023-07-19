Об этом пишет телеграмм-канал "Оркестр Вагнера".

Пригожин заявил, что ЧВК "сделал очень многое для России" и поздравил наемников с прибытием в Беларусь. Он также подчеркнул, что вагнеровцам не стоит участвовать в том, что сейчас происходит на фронте.

"То, что сейчас происходит на фронте – позор, в котором нам не нужно участвовать. Дождитесь момента, когда мы сможем проявить себя на полную программу", - сказал финансист ЧВК.

Несмотря на это, он утверждает, что вагнеровцы могут в будущем снова принять участие в войне России против Украины.

"Готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь. Возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда мы будем уверены, что нас не заставят оконфузить самих себя", - говорит Пригожин.

Кроме Пригожина, на мероприятии выступил подполковник запаса Дмитрий Уткин, с позывным Вагнером - именно его имя носит ЧВК.

"Если кто-то не знает, я и есть тот самый Вагнер. Больше всего спасибо за проделанную работу, благодаря этой работе имя ЧВК Вагнера прогремело на весь мир. Это не конец, а только начало! Наибольшей работы в мире, которая будет выполнена очень скоро !", - говорит он.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага - России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля в Беларусь прибыла шестая колонна с бойцами ЧВК Вагнера.