Такие сведения содержатся в Едином госреестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси, сообщил 22 июля 2023 года портал Reform.by.

По информации издания, общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 80 долларов США) было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля 2023 года и получило учетный номер плательщика (ОНП) 7913148.

Адрес регистрации: Республика Беларусь, 213727, Могилевская область, Осиповичский район, Протасевицкий сельсовет, село Цель, улица Восточная, дом 2а. Именно в этом селе находится полевой лагерь, куда прибыли остатки ЧВК Вагнера из России.

Основным видом деятельности новой компании заявлено "управление недвижимым имуществом".

100% владелец белорусской компании – российское ООО с точно таким же названием "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" (1037843002515), а руководителем указан Пригожин Евгений Викторович.

На новом месте наемники не будут сидеть без дела, - Подоляк

"Понятно, что наемники Вагнера не смогут сидеть без работы в палаточных городках в Беларуси: для поддержания боеспособности им нужны регулярное участие в боевых действиях и "сладкие" финансовые потоки. В этом вопросе пространство для маневров у Пригожина небольшое. Периодические вылазки ДРГ на севере Киевской области - дело неблагодарное: украинская граница надежно укреплена, цели туманны, а наши пограничники будут рады расчехлить оружие. Другое дело - пограничье Польши и страны Балтии, в частности такой соблазнительный для России Сувальский "перешеек"", - отметил 22 июля советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" лучше всего соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины. Готовность стран НАТО давать отпор вооруженной группировке пока неочевидна, а неопределенность воспринимается Россией как слабость и является питающей силой".

Официально, напомним, вагнеровцы прибыли в Беларусь для обучения тамошних вооруженных сил, в частности, территориальной обороны.

Вагнеровцев в Беларуси сейчас 5 тысяч, - ДПСУ

По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч российских наемников ПВК Вагнера. Об этом спикер украинских пограничников полковник Андрей Демченко заявил "Украинской правде"

"В начале, когда группы российских наемников начали заходить в Беларусь, их количество оценивалось в сотнях. Однако сейчас, учитывая имеющуюся информацию относительно групп представителей частных военных компаний, их количество, конечно, другое и может достигать около 5 тысяч", - сообщил представитель ДПСУ.