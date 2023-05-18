Пригожин утверждает, что подразделения минобороны РФ отошли от позиций на севере Бахмута на 570 метров
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что подразделения минобороны России отошли от позиций на севере Бахмута Донецкой области на 570 метров
Соответствующее заявление распространила его пресс-служба.
"К сожалению, подразделения МО РФ отошли к 570 метрам к северу от Бахмута, оголив наши фланги. Я обращаюсь к минобороны лично, потому что письма мои не читают. У меня просьба к вам: пожалуйста, не отдавайте населенные пункты Сако и Ванцетти", – сказал Пригожин.
Он призвал удерживать их любой ценой по крайней мере еще несколько дней.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны за сутки продвинулись на 1700 метров на флангах Бахмута .
- В Институте изучения войны отметили, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак защитников.
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