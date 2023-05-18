Соответствующее заявление распространила его пресс-служба.

"К сожалению, подразделения МО РФ отошли к 570 метрам к северу от Бахмута, оголив наши фланги. Я обращаюсь к минобороны лично, потому что письма мои не читают. У меня просьба к вам: пожалуйста, не отдавайте населенные пункты Сако и Ванцетти", – сказал Пригожин.

Он призвал удерживать их любой ценой по крайней мере еще несколько дней.