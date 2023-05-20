Запись с его обращением обнародовала пресс-служба Пригожина.

"Сегодня в полдень, в 12 часов, полностью был взят Бахмут. Последний участок многоэтажки "Самолет", - сказал он.

"224 дня продолжалась операция по взятию Бахмута", - добавил Пригожин.

При этом руководитель наемников подчеркивает, что оккупация Бахмута является достижением прежде всего его ЧВК.

Также он благодарит за содействие российских генералов Суровикина и Мезенцева, а министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова по-прежнему обвиняет в препятствовании действиям вагнеровцев.

"И благодарим Владимира Владимировича Путина", - сказал Евгений Пригожин.

По его словам, начиная с 25 мая ЧВК Вагнера будет выводить свои подразделения из Бахмута. Наемники будут отправляться "на отдых и переподготовку".

За это время должны быть созданы "границы обороны", а затем оккупированный город "передадут минобороны (минобороны РФ, – ред.)".

На заявление Пригожина отреагировала украинская сторона.

"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолет", - проинформировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



"По состоянию на сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - уточнила она в 16:43.