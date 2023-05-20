Пригожин утверждает, что оккупанты полностью захватили Бахмут. Минобороны Украины отрицает
Главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут (Донетчина)
Запись с его обращением обнародовала пресс-служба Пригожина.
"Сегодня в полдень, в 12 часов, полностью был взят Бахмут. Последний участок многоэтажки "Самолет", - сказал он.
"224 дня продолжалась операция по взятию Бахмута", - добавил Пригожин.
При этом руководитель наемников подчеркивает, что оккупация Бахмута является достижением прежде всего его ЧВК.
Также он благодарит за содействие российских генералов Суровикина и Мезенцева, а министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского генштаба Валерия Герасимова по-прежнему обвиняет в препятствовании действиям вагнеровцев.
"И благодарим Владимира Владимировича Путина", - сказал Евгений Пригожин.
По его словам, начиная с 25 мая ЧВК Вагнера будет выводить свои подразделения из Бахмута. Наемники будут отправляться "на отдых и переподготовку".
За это время должны быть созданы "границы обороны", а затем оккупированный город "передадут минобороны (минобороны РФ, – ред.)".
На заявление Пригожина отреагировала украинская сторона.
"В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем, наши войска держат оборону в районе "Самолет", - проинформировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"По состоянию на сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор", - уточнила она в 16:43.
- Перед этим Маляр сообщила об увеличении присутствия российских оккупантов в Бахмуте на несколько тысяч человек.
- Также была информация об успешных контрударах ВСУ с севера и юга города Бахмут.
- В свою очередь Сергей Кривонос, генерал ВСУ, первый заместитель командующего ССО ВСУ (2016—2019 гг.), экс-заместитель секретаря СНБО, еще в начале марта 2023 года заявлял, что Бахмут нужно оставить и отойти на подготовленные рубежи вне города.
- Высшее военно-политическое руководство Украины и прежде всего президент Владимир Зеленский были против против отступления из Бахмута.
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