Пригожин стремится контролировать одну из политических партий РФ, - ISW
Глава ЧВК Вагнера продвигает свои политические амбиции с целью получить контроль над российской партией "Справедливая Россия"
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Четыре человека вышли из партии, чтобы создать новое движение, причем некоторые члены назвали причиной выхода сближение лидера партии Сергея Миронова с Пригожиным.
"ISW постоянно сообщал о растущем сотрудничестве между Мироновым и Пригожиным и оценивал, что продвижение Мироновым признания "Вагнера" в России может спровоцировать дальнейшее разделение в Кремле. Два источника в Кремле и один инсайдер в правительстве Санкт-Петербурга утверждали, что Пригожин занимает руководящий пост в петербургском отделении "Справедливой России – За правду", чтобы конкурировать с губернатором Александром Бегловым за влияние в городе", - говорится в сообщении.
В ISW отмечают, что прямой ответ МИД России на критику Пригожина относительно повестки дня председательства России в Совбезе ООН стал первым случаем, когда российское государственное учреждение официально ответило на критику Пригожина.
7 апреля Пригожин подверг критике работу МИД в Африке, заявив, что российский МИД "абсолютно ничего" не делает, а вагнеровцы сталкиваются с огромными трудностями во взаимодействии с МИД и другими государственными учреждениями в регионе.
По оценке аналитиков ISW, атака МИД РФ на Пригожина является продолжением попыток Кремля дискредитировать и ослабить главу ЧВК.
Вероятно, Пригожин критиковал повестку дня МИД в Совбезе ООН, пытаясь показать себя видным государственным деятелем, способным влиять на иностранные дела, и чтобы заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества", - считают в ISW.
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал , что ВСУ не отступают из Бахмута и ни о каком наступлении россиян на этом направлении сейчас речь не идет.
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