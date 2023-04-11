Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Четыре человека вышли из партии, чтобы создать новое движение, причем некоторые члены назвали причиной выхода сближение лидера партии Сергея Миронова с Пригожиным.

"ISW постоянно сообщал о растущем сотрудничестве между Мироновым и Пригожиным и оценивал, что продвижение Мироновым признания "Вагнера" в России может спровоцировать дальнейшее разделение в Кремле. Два источника в Кремле и один инсайдер в правительстве Санкт-Петербурга утверждали, что Пригожин занимает руководящий пост в петербургском отделении "Справедливой России – За правду", чтобы конкурировать с губернатором Александром Бегловым за влияние в городе", - говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что прямой ответ МИД России на критику Пригожина относительно повестки дня председательства России в Совбезе ООН стал первым случаем, когда российское государственное учреждение официально ответило на критику Пригожина.

7 апреля Пригожин подверг критике работу МИД в Африке, заявив, что российский МИД "абсолютно ничего" не делает, а вагнеровцы сталкиваются с огромными трудностями во взаимодействии с МИД и другими государственными учреждениями в регионе.

По оценке аналитиков ISW, атака МИД РФ на Пригожина является продолжением попыток Кремля дискредитировать и ослабить главу ЧВК.

Вероятно, Пригожин критиковал повестку дня МИД в Совбезе ООН, пытаясь показать себя видным государственным деятелем, способным влиять на иностранные дела, и чтобы заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества", - считают в ISW.