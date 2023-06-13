Пригожин стал вдвое популярнее Путина в поисковиках россиян

Об этом пишет издание "Верстка", со ссылкой на статистику поисковиков.

Рост интереса к Пригожину начался в начале мая и достиг рекорда к концу месяца. Если с 28 мая по 3 июня динамика его популярности была на уровне 100 баллов, то интерес к Путину был значительно ниже – всего 28 баллов.

Это же подтверждает статистика прокремлевского Yandex: в мае у поисковика спрашивали о "повара Путина" 744 тысячи раз, а количество показов по запросу "Путин" достигло всего 305 тысяч.