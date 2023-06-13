Пригожин стал вдвое популярнее Путина в поисковиках россиян
В мае россияне искали информацию о главе ПВК Вагнера в Google Trends и Yandex Wordstat более чем вдвое чаще, чем о Путине
Об этом пишет издание "Верстка", со ссылкой на статистику поисковиков.
Рост интереса к Пригожину начался в начале мая и достиг рекорда к концу месяца. Если с 28 мая по 3 июня динамика его популярности была на уровне 100 баллов, то интерес к Путину был значительно ниже – всего 28 баллов.
Это же подтверждает статистика прокремлевского Yandex: в мае у поисковика спрашивали о "повара Путина" 744 тысячи раз, а количество показов по запросу "Путин" достигло всего 305 тысяч.
- Напомним, известный политолог Андрей Пионтковский считает , что Пригожин является фронтменом "партии управляемой капитуляции" в российской верхушке, которая готовит народ к поражению в войне с Украиной и смещению Путина.
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