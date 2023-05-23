Пригожин стал самым популярным кандидатом в президенты РФ, - опрос
Социологи компании Russian Field провели исследование о президентских выборах в России в 2024 году. В нем они задали открытый вопрос, кого россияне готовы поддержать. Респонденты сами называли имя, а не выбирали из списка
Об этом сообщают российские СМИ.
В опросе приняли участие 1600 человек – его проводили 13-16 мая.
30,2% опрошенных россиян назвали Владимира Путина. Самыми популярными кандидатами после действующего президента стали глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (2%), оппозиционер Алексей Навальный (1,8%), умерший экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский (1,3%).
Отвечая на другие вопросы исследователей, треть опрошенных - 31% - считали недопустимым или скорее недопустимым для президента занимать должность более двух сроков. Противоположной точки зрения придерживаются 66% респондентов.
Согласно опросу, женщины поддерживают Путина чаще мужчин (33% против 24%). Также сторонников у действующего президента больше среди тех, кто получает информацию по телевидению (39%), меньше всего - кто читает Telegram-каналы (23%). Перечисляя качества, которые им нравятся в диктаторе, опрошенные называли решительность и стойкость (7,9% и 7,6%). Самым непривлекательным в президенте респондентам кажется мягкость (5,2%) Путина.
- По результатам первого социологического опроса, проведенного Координационным штабом, 55% российских военнопленных не удовлетворены качеством оружия, которым их обеспечивает армия РФ.
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