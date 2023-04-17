Пригожин стал единственным публичным политиком современной России, - политтехнолог Голобуцкий
Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что Кремль использует основателя ЧВК Вагнера Пригожина для тиражирования своих идей в публичной плоскости
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Евгений Пригожин играет роль, которой очень давно уже нет в России. Он стал единственным публичным политиком в современной России. Поскольку те, кто должен действовать в публичной плоскости, ничего для этого не делают. В частности, депутаты, чиновники и разные политические деятели. Они лишь изображают свои функции. В Кремле не хотят ничего объяснять своему населению по поводу войны. Однако они прекрасно понимают, что общественные недовольства все же существуют. И поэтому на этом фоне появляется Пригожин, выполняющий роль национального патриота", - пояснил Пригожин.
Политтехнолог отметил, что власти России до сих пор не могут артикулировать цели их "специальной военной операции"
"Пригожин фактически защищает все и всех, о чем рассказывает Стрелков, однако он не прибегает к критике власти. Его критика направлена только на Министерство обороны РФ. Также он изображает, что есть какие-то идеи не связанные с сохранением власти. Поскольку Кремль не может артикулировать какие-либо цели их "специальной военной операции", - добавил он.
- 14 апреля в Миноброне Великобритании сообщили, что Россия активизировала наступление на Бахмут благодаря улучшению взаимодействия между Минобороны РФ и группой Вагнера.
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