Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Евгений Пригожин играет роль, которой очень давно уже нет в России. Он стал единственным публичным политиком в современной России. Поскольку те, кто должен действовать в публичной плоскости, ничего для этого не делают. В частности, депутаты, чиновники и разные политические деятели. Они лишь изображают свои функции. В Кремле не хотят ничего объяснять своему населению по поводу войны. Однако они прекрасно понимают, что общественные недовольства все же существуют. И поэтому на этом фоне появляется Пригожин, выполняющий роль национального патриота", - пояснил Пригожин.



Политтехнолог отметил, что власти России до сих пор не могут артикулировать цели их "специальной военной операции"



"Пригожин фактически защищает все и всех, о чем рассказывает Стрелков, однако он не прибегает к критике власти. Его критика направлена только на Министерство обороны РФ. Также он изображает, что есть какие-то идеи не связанные с сохранением власти. Поскольку Кремль не может артикулировать какие-либо цели их "специальной военной операции", - добавил он.



14 апреля в Миноброне Великобритании сообщили, что Россия активизировала наступление на Бахмут благодаря улучшению взаимодействия между Минобороны РФ и группой Вагнера.