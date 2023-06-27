После симуляционной демоверсии переворота в путинской России, совершенной "поваром Путина" и его головорезами из ЧВК Вагнера, мы узнали немало интересного. И о том, что диктатор, над имиджем которого работала целая армия политтехнологов десятки лет, в сущности, диктатор лишь в пределах Садового кольца, и о том, что российская армия – уже вторая в России, и о том, что в Московии все можно купить , - хоть бы за 4 млрд долларов.

Но самое интересное, по-моему, открытие — реакция Запада. То есть тех, кто для Путина и русского народца – зачинщик украинской авантюры, а для нас – надежный союзник в борьбе с, мягко говоря, не совсем здоровыми соседями.

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Тут тоже целый пласт откровений и признаний. Начну с того, что правительство Британии призналось в том, что не готово к сценарию внезапного распада эрефии. "Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном "марше на Москву" речь не шла", - заявил, в частности, бывший военный атташе Британии в Москве Джон Форман.

Поэтому теперь, по мнению британских чиновников, следует сосредоточиться и на планировании нового вызова – развала конгломерата слепленных в кучу регионов под названием Российская Федерация, и, что самое главное, — ядерного государства, смертоносный потенциал которого разбросан чуть ли не на 1/6 земной суши.

Конечно, досадно, что даже очень осмотрительных британцев ничему не научили уроки истории. Обидно и то, что креативные мыслители и стратеги Запада, способные, казалось бы, просчитать самые фантастические сценарии развития человеческой цивилизации, не обращали внимания на мелочи подобного рода. Впрочем, почему то, что общество считает незыблемыми константами, обычно подкладывает свинью в самый неподходящий для этого момент. Так было не только с СССР, правопреемницей которого и "хранительницей" совковых "ценностей" преподносит себя Россия. Так было фактически со всеми империями — вот только продолжительность их распада коррелировалась с общей, так сказать, скоростью тогдашнего времени.

Косвенным подтверждением того, что к "досадному недоразумению" с возможным распадом РФ не готовы в США, стало сообщение о том, что вашингтонские руководители негласно предостерегали Киев не наносить удары по российской территории во время "рейда" новоявленного Корнилова. Мол, на фронте пользуйтесь моментом как вам вздумается, но воздержитесь от "хлопка" в самой России.

Это дипломатично объясняют нежеланием демонстрировать поддержку любого из участников "конфликта", но почему мне кажется, что катализировать процесс с непредсказуемыми последствиями в Пентагоне или ЦРУ были просто не готовы.

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Я уже не говорю об "осторожности" европейских руководителей, реакция которых на пригожинский "переворот" была привычно бессильной. Думаю, что если бы на днях путинский режим пал, и в России стартовал бы неуправляемый процесс "парада суверенитетов" и гражданской войны, то для стратегов из Берлина, Парижа или Рима он стал бы чем-то вроде "величайшей геополитической катастрофы века". Тем, чем был распад СССР для Путина, по его признанию…

Но чего требовать от "главнокомандующих", офицеры которых со вспышкой полномасштабной войны в Украине массово понесли своим командирам рапорты об увольнении? Как это было в бундестаге. Да, они ведь и не предполагали, что профессия военного предполагает участие в боевых действиях, пусть даже иллюзорное. Извините, а кто дал право таким людям оценивать темпы контрнаступления ВСУ? А таких оценок в последнее время все больше…

Убежден, что и в самой России давно осознали фатальность своих перспектив. Во всяком случае, там активизировались так называемые продавцы страха. К примеру, член научного совета при Совбезе РФ Сергей Караганов опубликовал уже вторую статью о том, что Россия будет вынуждена нанести ядерный удар по Европе. "То, что мы отказываемся от возможности его ( ядерного оружия, – авт. ) применения во всех ситуациях, кроме как в случае смертельной опасности для самого государства, мне кажется легкомысленным".

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До сих пор неактивен в сфере публицистики (скорее пропаганды), один из основателей "Валдая", близкий к Путину и Патрушеву "академик" требует, чтобы "Запад просто "отвалил" и не мешал России и миру идти вперед". И вполне адекватный для признанного "гуру" российских интеллектуалов вывод о последствиях ядерного апокалипсиса: "Победителей не судят, а спасителей благодарят".

Но мне кажется, что нагнетание страха перед другими – это лишь попытка утолить свой внутренний страх. Ибо что может быть ужаснее для рафинированных имперцев, чем потеря имперского статуса и спеси? Ситуация, при которой ты будешь чувствовать себя более тщедушным и низким, — таким, какой до сих пор считал "чернь".

Но, надеюсь, лед тронулся, и политические заявления Запада об осознании возможности краха России как государственного и территориального образования воплотятся в конкретные стратегемы. И убежден, что именно ВСУ будут побуждать наших партнеров воспринять развал путинской империи как данность как несомненный факт.

Ведь не Пригожиным единым…

Об авторе . Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

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