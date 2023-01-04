Пригожин создает информационные условия, чтобы переложить ответственность за неудачи в Бахмуте на минобороны РФ, - ISW
Аналитики Института изучения войны считают, что финансист частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин пытается переложить на министерство обороны России ответственность за провалы в Бахмуте
Об этом говорится в отчете ISW.
Пригожин попытался оправдать отсутствие прогресса группы ЧВК Вагнера в Бахмуте, чем подтвердил предварительные оценки ISW о том, что российские силы в Бахмуте добились кульминации, говорят эксперты.
Так, в интервью одному из российских пропагандистских медиа 31 декабря Пригожин заявил, что вагнеровцы не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте. Он рассказал, что наступательные операции очень изнурительны, поскольку каждый дом в городе является "крепостью". Пригожин рассказал, что украинцы "имеют в Бахмуте оборонительные линии через каждые 10 метров, а потому российские войска должны зачищать здание за зданием".
"Это значительный поворот для Пригожина и первый раз, когда он представил ЧВК Вагнера в Бахмуте как фактически не преуспевшую. В октябре Пригожин заявлял, что действующие в районе Бахмута вагнеровцы продвигаются за день на 100-200 метров. ПВК Вагнера проводила информационные операции, утверждая, что она добилась успехов в Бахмуте без помощи других российских сил", – говорится в отчете ISW.
Таким образом, Пригожин, вероятно, создает информационные условия для того, чтобы переложить ответственность за неудачи вагнеровцев в Бахмуте на министерство обороны России или российскую оборонную промышленность.
"Наемники из Вагнера заявили Пригожину, что они не смогли прорвать украинские позиции в Бахмуте из-за недостаточного количества бронетехники, боеприпасов и 100-мм снарядов. Это заявление имеет целью снять личную ответственность ЧВК Вагнера и Пригожина, приписывая их неспособность захватить Бахмут более широкими проблемами распределения российских ресурсов", – добавили аналитики.
Другие ключевые выводы ISW
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Ранее стало известно, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин оправдывает свою несостоятельность захватить Бахмут тем, что в городе "500 линий обороны" ВСУ, то есть каждые 10 метров, в каждом доме они вынуждены преодолевать сопротивление.
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