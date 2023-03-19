Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты обратили внимание, что в интервью Евгения Пригожина от 17 марта он утверждал, что украинские войска готовятся к контрнаступлению на пяти отдельных направлениях: в Белгородскую область, в районе Кременной, в районе Бахмута, в направлении Донецка и в Запорожской области.

Учредитель ПИК заявил, что украинские силы начнут эти операции с середины апреля и призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, сохраняя боеприпасы и технику.

"Пригожин, вероятно, изобразил украинские силы как имеющие достаточно боевой мощи для проведения массированного контрнаступления по всему театру военных действий, чтобы оправдать неспособность группы Вагнера завершить оцепление или оцепление Бахмута", - отметили специалисты.

По предварительной оценке ISW, боевики "Вагнера", вероятно, проводят оппортунистические атаки на населенные пункты, которые легче захватить к северу и северо-западу от Бахмута, поскольку их возможности получить тактические преимущества в самом Бахмуте уменьшаются, и Пригожин, вероятно, пытается представить эти действия. как защита флангов в подготовке к украинским контрнаступлениям.

"Описание Пригожиным неизбежных украинских контрнаступлений также означает, что он считает, что российские войска вскоре лишатся инициативы в пользу Украины и будут вынуждены перейти к обороне, а продолжать безуспешные наступательные операции в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Угледара", - добавили в Институте