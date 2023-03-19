Пригожин создает инфоповоды, чтобы объяснить несостоятельность "Вагнера" захватить Бахмут, - ISW
По данным аналитиков ISW, основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин стремится создать инфоповоды, чтобы оправдать несостоятельность наемников полностью оцепить Бахмут
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты обратили внимание, что в интервью Евгения Пригожина от 17 марта он утверждал, что украинские войска готовятся к контрнаступлению на пяти отдельных направлениях: в Белгородскую область, в районе Кременной, в районе Бахмута, в направлении Донецка и в Запорожской области.
Учредитель ПИК заявил, что украинские силы начнут эти операции с середины апреля и призвал российские войска подготовиться к этим контрнаступлениям, сохраняя боеприпасы и технику.
"Пригожин, вероятно, изобразил украинские силы как имеющие достаточно боевой мощи для проведения массированного контрнаступления по всему театру военных действий, чтобы оправдать неспособность группы Вагнера завершить оцепление или оцепление Бахмута", - отметили специалисты.
По предварительной оценке ISW, боевики "Вагнера", вероятно, проводят оппортунистические атаки на населенные пункты, которые легче захватить к северу и северо-западу от Бахмута, поскольку их возможности получить тактические преимущества в самом Бахмуте уменьшаются, и Пригожин, вероятно, пытается представить эти действия. как защита флангов в подготовке к украинским контрнаступлениям.
"Описание Пригожиным неизбежных украинских контрнаступлений также означает, что он считает, что российские войска вскоре лишатся инициативы в пользу Украины и будут вынуждены перейти к обороне, а продолжать безуспешные наступательные операции в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки и Угледара", - добавили в Институте
- Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил , что ситуация вокруг Бахмута на Донетчине остается сложной, штурмовые отряды ПИК Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону ВСУ.
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