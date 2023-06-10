Пригожин создает для себя программу постпутинской РФ, - Пионтковский
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин создает себе программу послевоенной РФ, заявляя, что он воевал, а минобороны России все проиграло
Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.
По его словам, Евгений Пригожин использует события в Белгородской области в полной мере. Политолог напомнил требование основателя ЧВК Вагнера дать ему 200 тыс. воинов для защиты приграничья РФ, ведь минобороны с этим не справляется.
"Конечно, никто ему 200 тысяч солдат не будет давать, он создает себе программу для будущей послевоенной постпутинской России: я, мол, воевал, я освободил Бахмут, министерство обороны все проиграло, или, как он говорит, извините за нецензурную лексику, все про**ало, а я мог бы спасти Белгородскую область, но мне не дали 200 тыс. Что касается Кадырова, он пытался выступить в защиту Путина против Пригожина, но ему быстро напомнили, что помнят его по первой и второй чеченским войнам", - подчеркнул Андрей Пионтковский. .
- 4 июня Евгений Пригожин заявил, что во время отступления из Бахмута 17 мая на его боевиков напали солдаты регулярной армии России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.81
Покупка 36.81Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.52
- Актуальное
- Важное