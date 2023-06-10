Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

По его словам, Евгений Пригожин использует события в Белгородской области в полной мере. Политолог напомнил требование основателя ЧВК Вагнера дать ему 200 тыс. воинов для защиты приграничья РФ, ведь минобороны с этим не справляется.

"Конечно, никто ему 200 тысяч солдат не будет давать, он создает себе программу для будущей послевоенной постпутинской России: я, мол, воевал, я освободил Бахмут, министерство обороны все проиграло, или, как он говорит, извините за нецензурную лексику, все про**ало, а я мог бы спасти Белгородскую область, но мне не дали 200 тыс. Что касается Кадырова, он пытался выступить в защиту Путина против Пригожина, но ему быстро напомнили, что помнят его по первой и второй чеченским войнам", - подчеркнул Андрей Пионтковский. .