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Главная Война с Россией Пригожин создает для себя программу постпутинской РФ, - Пионтковский

Пригожин создает для себя программу постпутинской РФ, - Пионтковский

10 июня, 2023 суббота
14:11
Война с Россией

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин создает себе программу послевоенной РФ, заявляя, что он воевал, а минобороны России все проиграло

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире Еспресо.

По его словам, Евгений Пригожин использует события в Белгородской области в полной мере. Политолог напомнил требование основателя ЧВК Вагнера дать ему 200 тыс. воинов для защиты приграничья РФ, ведь минобороны с этим не справляется.

"Конечно, никто ему 200 тысяч солдат не будет давать, он создает себе программу для будущей послевоенной постпутинской России: я, мол, воевал, я освободил Бахмут, министерство обороны все проиграло, или, как он говорит, извините за нецензурную лексику, все про**ало, а я мог бы спасти Белгородскую область, но мне не дали 200 тыс. Что касается Кадырова, он пытался выступить в защиту Путина против Пригожина, но ему быстро напомнили, что помнят его по первой и второй чеченским войнам", - подчеркнул Андрей Пионтковский. .

  • 4 июня Евгений Пригожин заявил, что во время отступления из Бахмута 17 мая на его боевиков напали солдаты регулярной армии России.
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