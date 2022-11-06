Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на комментарий пресс-службы компании Пригожина "Конкорд".

Центры будут созданы в Курской и Белгородской областях. В сообщении говорится, что "ополчение" будет состоять из местных жителей, поскольку, по словам Пригожина, никто лучше местных не справится с поиском "диверсантов" на территории. Он также отмечает, что "ополченцы" должны первыми взять на себя удар.

Он подчеркнул, что материальная составляющая ополчения должна обеспечивать региональный бизнес, а государство должно не скупиться на "награды и похвалу". Финансирование самих центров олигарх планирует взять на себя. Пригожин рассказал, что одну неделю в месяц мужчины должны проводить в ополчении, а остальное время – на производстве.

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работают 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу – одна неделя в окопах, три - дома и на производстве. В том случае, когда враг придет на российскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны", - цитирует пресс-служба.

По мнению Пригожина, на один километр линии столкновения достаточно 10 человек, на сто километров - 1000. Вглубь областей должны размещать воинские части с мобилизованными и техникой. Он также подчеркнул, что будет повышен контроль за оружием у гражданских.

Британская разведка поймала Пригожина на лжи об успехах ЧВК Вагнера на Донбассе.

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