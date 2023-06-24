Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву

В нем говорится о якобы готовности главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина остановить движение военных колонн своих наемников, которые уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин договорился в ходе общения с Лукашенко.

При этом, как отмечается, руководитель Белоруссии "действовал в согласовании" с Владимиром Путиным.

"Переговоры продолжались в течение дня. В результате чего пришли к договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных людей компании Вагнера на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", - говорится в прессрелизе.

"На данный момент на столе абсолютно выгодный и приемлемый вариант решения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнера", – добавляет пресс-служба Лукашенко.

В свою очередь пресс-служба Пригожина разместила в сети аудиозапись с такими его словами:

"Мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

На каких условиях он согласился это сделать, об этом руководитель наемников ЧВК Вагнера пока не объяснил, в частности, непонятно, что будет ждать министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба страны-агрессора Валерия Герасимова, ведь их отставка и наказание были требованием №1 мятежников.

Идти дальше на Москву он, по его словам, не хочет, потому что тогда не избежать кровопролития.

"ЧВК Вагнера хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на "марш справедливости". За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану", - сказал Евгений Пригожин.