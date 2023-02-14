Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил машину, полностью выполнив боевое задание. Сейчас техники занимаются ремонтом самолета", - заявил Пригожин.

6 февраля опубликовали видео, на котором Пригожин совершает боевой вылет в качестве штурмана Су-24 для бомбардировки Бахмута. После него он записывает обращение к Зеленскому и вызывает его на воздушную дуэль.