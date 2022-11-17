Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские оппозиционные медиа сообщают, что два источника, близкие к Кремлю, заявили, что Пригожин думает о создании "консервативного движения", которое может превратиться в политическую партию. Он развернул информационную кампанию постоянной антиэлитарной риторики по образцу кампании заключённого оппозиционера Алексея Навального в социальных сетях против российской коррупции, но с совсем другим эффектом.

Источники сообщили, что Пригожин намерен одновременно использовать кампанию против элиты в социальных сетях, чтобы заслужить приверженность президенту России Владимиру Путину, запугивая элиты, которые могут считаться недостаточно лояльными Путину.

ISW сообщал, что Пригожин пытается привлечь электорат в России, одновременно заинтересованный в утверждении национального превосходства России и советской брутальной силе и выступающий против коррупции российской элиты.

Пригожин постоянно отрицает, что пытается выдать себя за политика или намерен создать политическую партию или движение. Однако известно, что Пригожин также пытается создать параллельные военные структуры для усиления своего влияния в ультранационалистическом провоенном сообществе.

Ранее ISW оценивало, что личная армия Пригожина служит, прежде всего, его личным политическим целям, а затем военным усилиям России в Украине. Пригожин, вероятно, продолжит усилия по созданию параллельных военных структур и сформирует антиэлитарную кампанию, чтобы закрепить себя как центральную фигуру политического движения в России.

Напомним, в начале ноября владелец ПИК Вагнера Пригожин признал вмешательство в выборы в США.

Также британская разведка поймала Пригожина на формировании положительного имиджа и лжи об успехах ПИК Вагнера на Донбассе.

Кроме этого Пригожин сообщил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях РФ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb