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Пригожин пытается возродить политическую ауру Жириновского, - Фейгин

13 мая, 2023 суббота
13:44
Мир

Российский оппозиционер Марк Фейгин отметил, что Жириновский был человеком системы, а Пригожин – ее посторонний элемент, поэтому он может стать жертвой заговора или уничтожения со стороны своих

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Пригожин несколько несдержан, но в то же время хорошо понимает, чего он хочет. Я бы не сказал, что Пригожин в своей эмоциональности не способен манипулировать, он его в нужном направлении регулирует, артикулирует всеми этими обидами, использует очень взвешенно обсценную лексику. Этим он напоминает Жириновского. Жириновский также был хладнокровен, хотя и вспыльчив, эмоционально несдержан. Конечно, Пригожин повторяет политическую ауру Жириновского, пытается ее возродить. Тут много похожего. У них смешанное еврейско-русское происхождение, они абсолютно эксцентричны оба. Но Жириновский был человеком системы, а Пригожин - ее посторонний элемент", – сказал российский оппозиционер.

Марк Фейгин напомнил , что Пригожин 9 лет отсидел, занимался криминально-кулинарной сферой – это все не слишком приветствуется властными институтами, ведомствами, традициями.

"Поэтому, Пригожин идет тем путем, каким можно: он пытается быть эпатажным, заручиться поддержкой и симпатиями самого примитивного обывателя, рассчитывает на люмпена. И люмпен, кстати, симпатизирует Пригожину, совершенно точно, они действительно заражаются его воображаемой природной харизмой. На мой взгляд, он очень "продуктовый" тип, потому что над ним работают пиарщики, он знает, где дозировать и как. Но Пригожин все дальше продвигается в своем конфликте с властными институтами и отдельными руководителями. Он начинал с армейских чинов, глав минобороны и генштаба, а заканчивает уже реально намеками на первое лицо. Учитывая ситуацию на фронте и все безуспешные попытки взять Бахмут, мне кажется, что это как-то сочетается. Что это значит для него? То же, что и раньше, – он может стать жертвой заговора или уничтожения со стороны своих, потому что все яснее публично выражает угрозу", - отметил Фейгин.




 

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