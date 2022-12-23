Об этом считает Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, 22 декабря представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что группа Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для усиления российских сил в Украине.

Кирби также рассказал, что Пригожин тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций Вагнера в Украине и что ЧВК в настоящее время насчитывает в Украине 50 тыс. человек, включая 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных, которых завербовали в российских тюрьмах.

Пригожин для усиления своего влияния, вероятно, пытается использовать свои параллельные военные структуры для обеспечения российских военных возможностей, которых им недостает, говорят в Институте.

"Сообщения о снабжении Северной Кореей оружия российским военным через группу Вагнера могут свидетельствовать о том, что Пригожин пытается использовать свою частную военную компанию для поставок иностранного оружия, которую российскому министерству обороны было бы сложнее закупать официально. Пригожин также, вероятно, выделяет значительное количество личного состава и ресурсов для операций группы Вагнера в районе Бахмута в надежде обеспечить российским военным оперативный успех, которого им не удалось достичь у Бахмута, а также на более широком театре боевых действий в Украине", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что Пригожин, вероятно, обладает амбициозными политическими амбициями и стремится воспользоваться потребностью Кремля в более боеспособных силах для накопления влияния на ультранационалистический электорат, который он надеется использовать.

"Преследуя политические цели, Пригожин, вероятно, продолжит расширять роль группы Вагнера в войне в Украине", – добавляют американские эксперты.

Как известно, 22 декабря в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея в прошлом месяце поставила России партию ракет и снарядов, которую оплатила ЧВК Вагнера. Такие поставки оружия КНДР являются прямыми нарушениями резолюции Совета Безопасности ООН.

Однако министерство иностранных дел Северной Кореи опровергает сообщения о том, что Пхеньян передавал России вооружение.

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