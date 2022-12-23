Пригожин пытается увеличить роль ЧВК Вагнера в войне РФ против Украины, - ISW
Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пытается увеличить роль своей компании в российских военных операциях на территории Украины, чтобы утвердиться как центральная фигура российского ультранационалистического сообщества, поддерживающего войну
Об этом считает Институт исследования войны (ISW).
Отмечается, 22 декабря представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что группа Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для усиления российских сил в Украине.
Кирби также рассказал, что Пригожин тратит более $100 млн в месяц на финансирование операций Вагнера в Украине и что ЧВК в настоящее время насчитывает в Украине 50 тыс. человек, включая 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных, которых завербовали в российских тюрьмах.
Пригожин для усиления своего влияния, вероятно, пытается использовать свои параллельные военные структуры для обеспечения российских военных возможностей, которых им недостает, говорят в Институте.
"Сообщения о снабжении Северной Кореей оружия российским военным через группу Вагнера могут свидетельствовать о том, что Пригожин пытается использовать свою частную военную компанию для поставок иностранного оружия, которую российскому министерству обороны было бы сложнее закупать официально. Пригожин также, вероятно, выделяет значительное количество личного состава и ресурсов для операций группы Вагнера в районе Бахмута в надежде обеспечить российским военным оперативный успех, которого им не удалось достичь у Бахмута, а также на более широком театре боевых действий в Украине", – говорится в отчете.
Аналитики считают, что Пригожин, вероятно, обладает амбициозными политическими амбициями и стремится воспользоваться потребностью Кремля в более боеспособных силах для накопления влияния на ультранационалистический электорат, который он надеется использовать.
"Преследуя политические цели, Пригожин, вероятно, продолжит расширять роль группы Вагнера в войне в Украине", – добавляют американские эксперты.
- Как известно, 22 декабря в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея в прошлом месяце поставила России партию ракет и снарядов, которую оплатила ЧВК Вагнера. Такие поставки оружия КНДР являются прямыми нарушениями резолюции Совета Безопасности ООН.
- Однако министерство иностранных дел Северной Кореи опровергает сообщения о том, что Пхеньян передавал России вооружение.
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