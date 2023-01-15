Пригожин пропагандирует роль ЧВК Вагнера в "захвате Соледара", - ISW
Аналитики Института изучения войны утверждают, что Евгений Пригожин в дальнейшем пытался пропагандировать роль ЧВК Вагнера в захвате Соледара, чтобы увеличить свой авторитет.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Отмечается, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 14 января опубликовал видео, как он сказал, кадры были из Соледара, Донбасс. Там он пропагандировал роль своей частной военной компании в захвате города.
Аналитики утверждают, что таким образом он стремился поднять свой авторитет и косвенно критиковать российские вооруженные силы.
"Пригожин показал командира группы "Вагнера", руководившего захватом населенного пункта, и восхвалял возможности ЧВК по сравнению с обычными российскими военными", - говорится в отчете.
Также эксперты пишут о заявлении Евгения Пригожина, будто бы его ЧВК стимулирует командиров и подчиненных к сотрудничеству на местах и позволяет узнать жалобы бойцов на месте.
- Напомним, представитель Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Россия понесла колоссальные потери и заплатила большую цену за атаки города Соледар в Донецкой области.
- Боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Владимир Назаренко отметил , что первая фаза битвы за Бахмут выиграна украинской армией: вокруг Соледара россияне уже положили огромное количество своих военных.
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