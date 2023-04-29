Об этом Пригожин сообщил в комментарии российским пропагандистам.

"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК Вагнера заканчивается, и ЧВК Вагнера через какой-то короткий промежуток времени перестанет существовать. Мы отойдем в историю, ничего страшного, так бывает", - сказал Пригожин.

Он упомянул отсутствие боеприпасов у вагнеровцев и добавил, что в российских министерствах "кастрируют" тех, кто хочет и может воевать и что война не позволяет плести интриги.