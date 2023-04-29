Пригожин прогнозирует, что ЧВК Вагнера вскоре перестанет существовать
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что компания вскоре может перестать существовать по вине министерств правительства РФ
Об этом Пригожин сообщил в комментарии российским пропагандистам.
"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК Вагнера заканчивается, и ЧВК Вагнера через какой-то короткий промежуток времени перестанет существовать. Мы отойдем в историю, ничего страшного, так бывает", - сказал Пригожин.
Он упомянул отсутствие боеприпасов у вагнеровцев и добавил, что в российских министерствах "кастрируют" тех, кто хочет и может воевать и что война не позволяет плести интриги.
- 14 апреля в Миноброне Великобритании сообщили, что Россия активизировала наступление на Бахмут благодаря улучшению взаимодействия между Минобороны РФ и группой Вагнера.
- 18 апреля аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Пригожин возвращает расположение Путина на фоне неудач армии.
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