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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Пригожин признался, что был основателем и руководителем "фабрики троллей"

Пригожин признался, что был основателем и руководителем "фабрики троллей"

14 февраля, 2023 вторник
21:07
война с Россией

Евгений Пригожин подтвердил, что создал "фабрику троллей" (также известную как "Агентство интернет-исследований"), что он до этого неоднократно возражал

Об этом Пригожин сообщил в ответ на коллективный запрос журналистов западных изданий.

"Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им руководил длительное время", - заявил Пригожин.

По словам Пригожина, он создал "фабрику троллей" "для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада".

Также он признал, что имеет отношение к новой "армии троллей", "Киберфронт Z", созданной после 24 февраля:

"Так как у меня есть свободное помещение рядом с моим офисом, то я с удовольствием безвозмездно передал его им как штаб-квартиру".

Отметим, что ранее Пригожин категорически отрицал свою связь с "фабрикой троллей".

  • Напомним, похожая ситуация была и с ЧВК Вагнера. Пригожин долгое время отрицал отношение к ней, даже судился и выигрывал производство, но в конце сентября признал , что создал частную военную компанию и она активно участвовала в боях в "Л/ДНР".
Технологии
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