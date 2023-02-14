Пригожин признался, что был основателем и руководителем "фабрики троллей"
Евгений Пригожин подтвердил, что создал "фабрику троллей" (также известную как "Агентство интернет-исследований"), что он до этого неоднократно возражал
Об этом Пригожин сообщил в ответ на коллективный запрос журналистов западных изданий.
"Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им руководил длительное время", - заявил Пригожин.
По словам Пригожина, он создал "фабрику троллей" "для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада".
Также он признал, что имеет отношение к новой "армии троллей", "Киберфронт Z", созданной после 24 февраля:
"Так как у меня есть свободное помещение рядом с моим офисом, то я с удовольствием безвозмездно передал его им как штаб-квартиру".
Отметим, что ранее Пригожин категорически отрицал свою связь с "фабрикой троллей".
- Напомним, похожая ситуация была и с ЧВК Вагнера. Пригожин долгое время отрицал отношение к ней, даже судился и выигрывал производство, но в конце сентября признал , что создал частную военную компанию и она активно участвовала в боях в "Л/ДНР".
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