Об этом Пригожин сообщил в ответ на коллективный запрос журналистов западных изданий.

"Я никогда не был просто финансистом "Агентства интернет-исследований". Я его придумал, я его создал, я им руководил длительное время", - заявил Пригожин.

По словам Пригожина, он создал "фабрику троллей" "для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада".

Также он признал, что имеет отношение к новой "армии троллей", "Киберфронт Z", созданной после 24 февраля:

"Так как у меня есть свободное помещение рядом с моим офисом, то я с удовольствием безвозмездно передал его им как штаб-квартиру".

Отметим, что ранее Пригожин категорически отрицал свою связь с "фабрикой троллей".