Пригожин признал гибель в боях за Бахмут 20 тыс. наемников ПВК Вагнера
Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что в боях за Бахмут погибли 20 тыс. российских наемников
Об этом Пригожин рассказал в интервью одному из российских пропагандистов.
По его словам, потери ПИК Вагнера в Бахмуте достигли 20 тыс. человек, в том числе погибли 10 тыс. завербованных заключенных и столько же штатных наемников.
"Там погибли 10 тыс. заключенных, из 50 тыс. завербованных и 10 тыс. штатных бойцов", - сказал Пригожин.
- 21 мая президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч человек.
- 23 мая Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ежедневные потери РФ в Бахмуте достигают 200 человек убитыми и ранеными.
- 24 мая Евгений Пригожин признал, что Россия провалилась с "демилитаризацией" и "денацификацией", которые российский диктатор Владимир Путин назвал главными задачами войны против Украины.
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