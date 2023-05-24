Об этом Пригожин рассказал в интервью одному из российских пропагандистов.

По его словам, потери ПИК Вагнера в Бахмуте достигли 20 тыс. человек, в том числе погибли 10 тыс. завербованных заключенных и столько же штатных наемников.

"Там погибли 10 тыс. заключенных, из 50 тыс. завербованных и 10 тыс. штатных бойцов", - сказал Пригожин.