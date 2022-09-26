Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд".

По словам Пригожина, он создал компанию в 2014 году. Бизнесмен рассказал, что после начала так называемой "русской весны" пытался набрать группу, которая "поедет и защитит россиян в Донбассе". Однако якобы столкнулись с тем, что многие посредники пытались нажиться на этом, забирая деньги себе и отправляя наемников "голыми-босыми на реальную смерть".

"Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, впоследствии получившая название ПВК Вагнер", – отметил.

Далее он похвастался участием компании в войне с Украиной на Донбассе и отметил, что благодаря Вагнеру "коренным образом изменилась судьба" "республик".

"Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР", - приводит агентство Пригожина.

Отметим, что ранее Евгений Пригожин отрицал свою причастность к ПИК Вагнеру. В 2017 году он уверял, что "удивлен самим фактом существования этой компании":

"Мы не в курсе деятельности упомянутой вами организации. Также Евгений Викторович [Пригожин] просил передать, что крайне удивлен самим фактом существования этой компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения".

Также Пригожин судился с журналистами, называвшими его владельцем ПИК. Совсем недавно, 15 августа 2022 года, Пресненский суд Москвы признал неправдивыми слова бывшего главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова о том, что Пригожин является "хозяином ПВК Вагнера".

Справочно. Начала так называемой группы Вагнера были заложены Дмитрием Уткиным с военным прозвищем "Вагнер". Выявить ее сложно, поскольку она не является зарегистрированной компанией. Это объединение охранных компаний. Финансистом группы является олигарх Пригожин, ранее организовывавший питание для мероприятий в Кремле, за что и получил прозвище "повар Путина".

Напомним, это уже второе громкое заявление Пригожина, связанное с Вагнером. В середине сентября он также признал , что лично вербует зэков в ПИК на войну в Украину.

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