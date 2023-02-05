Пригожин признал, что ВСУ в Бахмуте "никуда не отступают"
Российский предприниматель, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опроверг сообщения отдельных пропагандистов о якобы отступлении защитников Украины из города Бахмут Донецкой области
Об этом он заявил сегодня, 5 февраля 2023, у себя в телеграме.
"Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ сражаются до последнего", - отметил Пригожин.
По его словам, "в северных кварталах Артемовска (Бахмута, - ред.) идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку".
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Как отметил Евгений Пригожин, отступление украинских сил "не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных"
Перед этим российские ресурсы распространили новость об "отступлении ВСУ" из "северных кварталов" Бахмута.
- 4 февраля заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута.
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