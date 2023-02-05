Пригожин признал, что ВСУ в Бахмуте "никуда не отступают"

Об этом он заявил сегодня, 5 февраля 2023, у себя в телеграме.

"Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ сражаются до последнего", - отметил Пригожин.

По его словам, "в северных кварталах Артемовска (Бахмута, - ред.) идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку".

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Как отметил Евгений Пригожин, отступление украинских сил "не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных"

Перед этим российские ресурсы распространили новость об "отступлении ВСУ" из "северных кварталов" Бахмута.