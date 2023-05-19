Об этом утверждает Институт изучения войны.

Так, Пригожин обвинил минобороны России в утрате выгодных позиций после того, как подчиненные ему части отступили с позиций на флангах Бахмута, необходимых для оцепления.

Вагнеровцы давно заявляли о планах окружить Бахмут и заманить в ловушку силы ВСУ, но оказались не в состоянии сделать это после того, как украинское войско начало активно защищать город.

ISW ранее оценивал, что российские войска вряд ли окружат Бахмут после того, как вагнеровцы совершили несколько быстрых прорывов к северу, югу и востоку от города зимой-весной 2023 года.

"Вероятно, Пригожин предусматривал, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за опасений неизбежного окружения, и предложил позволить президенту Владимиру Зеленскому вывести украинские войска из города 3 марта", - напоминают эксперты.

Украинские силы придавали приоритет обороне сухопутных коммуникаций к западу от Бахмута, что заставило войска Вагнера вести боевые действия в городских условиях и пробиваться прямо через сам город.

"Признание Пригожина еще больше подтверждает заявления украинских чиновников о том, что ЧВК Вагнера теряет инициативу на поле боя", – говорят в Институте.

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Кроме того, связанные с Пригожиным и его наемниками блогеры обвиняют российские регулярные войска в военных неудачах в Бахмуте и его окрестностях.

Пригожин прямо обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику генерального штаба РФ генералу Валерию Герасимову с просьбой удержать Сакко и Ванцетти еще как минимум несколько дней. Он обвинил Герасимова в отступлении войск РФ с флангов Бахмута.

Российский блогер, связанный с ЧВК Вагнера, заявил 18 мая, что российским силам не хватает организации, огневой поддержки, координации и подготовки, необходимых для защиты флангов Бахмута. Он утверждал, что российские воздушно-десантные войска пытались занять территорию в "серой зоне", и украинские силы немедленно прекратили их действия артиллерийским огнем, лишив россиян возможности двигаться и закрепиться в намеченном месте.

"Попытки Пригожина обвинить российских военных в неудачах вокруг Бахмута побуждают некоторых ультранационалистов обвинять его в использовании битвы за Бахмут для удовлетворения личных амбиций", - считают аналитики.

Российские лидеры (силовики) пытаются дискредитировать Пригожина, обвиняя его в попытке использовать победу в Бахмуте для продвижения своих политических устремлений в РФ, добавляют в Институте.