Пригожин признал, что вагнеровцы не могут оцепить ВСУ в Бахмуте, и обвиняет минобороны РФ для удовлетворения собственных амбиций, - ISW
Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить украинские Силы обороны в Бахмуте из-за потери стабильных флангов к северу и югу от города
Об этом утверждает Институт изучения войны.
Так, Пригожин обвинил минобороны России в утрате выгодных позиций после того, как подчиненные ему части отступили с позиций на флангах Бахмута, необходимых для оцепления.
Вагнеровцы давно заявляли о планах окружить Бахмут и заманить в ловушку силы ВСУ, но оказались не в состоянии сделать это после того, как украинское войско начало активно защищать город.
ISW ранее оценивал, что российские войска вряд ли окружат Бахмут после того, как вагнеровцы совершили несколько быстрых прорывов к северу, югу и востоку от города зимой-весной 2023 года.
"Вероятно, Пригожин предусматривал, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за опасений неизбежного окружения, и предложил позволить президенту Владимиру Зеленскому вывести украинские войска из города 3 марта", - напоминают эксперты.
Украинские силы придавали приоритет обороне сухопутных коммуникаций к западу от Бахмута, что заставило войска Вагнера вести боевые действия в городских условиях и пробиваться прямо через сам город.
"Признание Пригожина еще больше подтверждает заявления украинских чиновников о том, что ЧВК Вагнера теряет инициативу на поле боя", – говорят в Институте.
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Кроме того, связанные с Пригожиным и его наемниками блогеры обвиняют российские регулярные войска в военных неудачах в Бахмуте и его окрестностях.
Пригожин прямо обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику генерального штаба РФ генералу Валерию Герасимову с просьбой удержать Сакко и Ванцетти еще как минимум несколько дней. Он обвинил Герасимова в отступлении войск РФ с флангов Бахмута.
Российский блогер, связанный с ЧВК Вагнера, заявил 18 мая, что российским силам не хватает организации, огневой поддержки, координации и подготовки, необходимых для защиты флангов Бахмута. Он утверждал, что российские воздушно-десантные войска пытались занять территорию в "серой зоне", и украинские силы немедленно прекратили их действия артиллерийским огнем, лишив россиян возможности двигаться и закрепиться в намеченном месте.
"Попытки Пригожина обвинить российских военных в неудачах вокруг Бахмута побуждают некоторых ультранационалистов обвинять его в использовании битвы за Бахмут для удовлетворения личных амбиций", - считают аналитики.
Российские лидеры (силовики) пытаются дискредитировать Пригожина, обвиняя его в попытке использовать победу в Бахмуте для продвижения своих политических устремлений в РФ, добавляют в Институте.
- Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский назвал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении первым успехом наступательных действий.
- Впоследствии в Институте изучения войны отметили, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак защитников.
- Украинские Силы обороны за сутки 17 мая преодолели почти 2 километра расстояния на Бахмутском направлении, рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
- 18 мая Пригожин утверждал, что подразделения минобороны России отошли от позиций на севере Бахмута Донецкой области на 570 метров.
- В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула: враг стянул в Бахмут большую часть резервов и усилил группировки, однако несмотря на это ВСУ продвинулись вперед.
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