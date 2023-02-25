Пригожин признал, что в Украине "гибнут сотни тысяч солдат" вооруженных формирований РФ
Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин во время спора с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проговорился, что в Украине "гибнут сотни тысяч солдат" из РФ
Эти слова обнародовала пресс-служба Пригожина.
"Сотни тысяч погибающих на фронте солдат до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами учителями и коммерсантами", - написал главный вагнеровец, отвечая на обвинения, что он всего лишь бизнесмен и "повар Путина" и не должен лезть в государственное управление .
Эти слова сразу подхватили российские пропагандисты и обратились в Пригожин за дополнительным комментарием.
"Сотни тысяч воюют, и кто-то из них погибает – вот что подразумевается", - ответил Пригожин.
- Напомним, несколько дней назад Пригожин обвинил Шойгу и главу генштаба РФ в госизмене из-за непредоставления боеприпасов ПВК Вагнера.
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