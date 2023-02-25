Эти слова обнародовала пресс-служба Пригожина.

"Сотни тысяч погибающих на фронте солдат до 24 февраля 2022 года были слесарями, поварами учителями и коммерсантами", - написал главный вагнеровец, отвечая на обвинения, что он всего лишь бизнесмен и "повар Путина" и не должен лезть в государственное управление .

Эти слова сразу подхватили российские пропагандисты и обратились в Пригожин за дополнительным комментарием.

"Сотни тысяч воюют, и кто-то из них погибает – вот что подразумевается", - ответил Пригожин.