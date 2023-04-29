Пригожин признал, что армия РФ получила от ВСУ "жестких пи***лей"
Владелец российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объяснил, почему украинцы побеждают россиян на поле боя
Дело здесь, по его мнению, в подготовленности Сил обороны Украины и чрезмерной пропаганде с российской стороны. Об этом он заявил в интервью пропагандисту Семену Пегову.
По его словам, украинское контрнаступление может закончиться трагедией для России, "если не собраться в кучу".
"Положение на фронте такое. Ветер дует, земля сохнет. Украинская армия готова к контрнаступлению. Количество войск не уменьшилось, количество войск увеличивается и увеличивается каждый день", - заявил Пригожин.
Он также высказал предположение о дате начала контрнаступления ВСУ.
"Возможно, 9 мая они нам дадут отдохнуть, но к 15 мая наступление будет просто 100%", - сказал Евгений Пригожин.
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Подготовку контрнаступления, добавил руководитель вагнеровцев, украинцы ведут активно.
"Передвижение транспорта внутри Украины активно. Перемещение войск в сторону переднего края активно. Какие-то подразделения они меняют менее обученные - более обученные, выводят их в тыловые районы на обучение. В целом у них идет хорошая, правильная боевая работа", - заявил Пригожин.
При этом лидер ЧВК Вагнера заявил, что украинская армия сегодня - это не та, как он выразился, "кучка голодранцев", которая была в 2014 году.
Вместе с тем Пригожин подверг критике российские вооруженные силы, заявив, что "в основном это шоу, это красивые картинки".
"Что мы имеем? 24 февраля 2022 года мы начали эту "красивую" спецоперацию: потоптались месяц на месте, после этого застопорились, после этого получили по многим направлениям жестких пи***лей. Что мы увидели? Армию, которая кое-как скрипит, управления нет, учебы нет, вооружения - хрен поймешь, бардак везде полный, дисциплины никакой", - сказал Пригожин.
Также он пожаловался на пьянство среди оккупантов, которые каждое утро в магазинах "затариваются пачками дешевой водяры".
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