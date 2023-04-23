Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленных
Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что теперь его бойцы не будут брать в плен защитников Украины
Причиной такого решения якобы является "аудиоперехват", в котором украинские воины якобы решают "расстреляли" пленного вагнеровца. С таким заявлением Пригожин выступил у себя в ТГ-канале в воскресенье, 23 апреля 2023 года.
"Мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма… Будем просто уничтожать всех на поле боя", – заявил Пригожин.
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По его словам, для своих бойцов он сформулировал новый закон.
"Будем убивать всех, кто на поле боя. Никакого пленника больше не брать!" - подчеркнул руководитель ППК "Вагнер".
- Напомним, по последней OSINT-оценке американского Института изучения войны (ISW), в Бахмуте вагнеровцы захватили железнодорожную станцию "Бахмут-2", но "трасса жизни" подконтрольна Украине .
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