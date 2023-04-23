Пригожин приказал своим наемникам больше не брать пленных

Причиной такого решения якобы является "аудиоперехват", в котором украинские воины якобы решают "расстреляли" пленного вагнеровца. С таким заявлением Пригожин выступил у себя в ТГ-канале в воскресенье, 23 апреля 2023 года.

"Мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма… Будем просто уничтожать всех на поле боя", – заявил Пригожин.

Читайте также: Проблема не в режиме, а в жестокой природе россиян, - историкиня Олеся Исаенко о зверствах оккупантов когда-то и сейчас. Эксклюзив Еспресо

По его словам, для своих бойцов он сформулировал новый закон.

"Будем убивать всех, кто на поле боя. Никакого пленника больше не брать!" - подчеркнул руководитель ППК "Вагнер".