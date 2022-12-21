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Пригожин приехал в колонию, где сидит Алексей Навальный, вербовать заключенных

21 декабря, 2022 среда
14:36
Новости ЧВК Вагнера

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, что глава ЧВК Вагнера приезжал в его исправительную колонию "ИК-6", там Евгений Пригожин вербовал заключенных на войну

Об этом сообщает российское интернет-СМИ "Медиазона".

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин приезжал в колонию, где отбывает наказание российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Пригожин приезжал в исправительную колонию строгого режима "ИК-6" вербовать заключенных, чтобы те поехали на войну.

"[Пригожин] прилетел вертолетом, всех зэков собрали на стадионе вместе с начальством. Пригожин ростом маленький, лысый. Сказал: "Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками. Через полгода каждому выпишу помилование, у вас 5 минут на размышления", - пересказал слова очевидца в своем письме Алексей Навальный.

Поехать на войну согласились "около 80-90 заключенных", а затем "была еще вторая волна вербовки".

  • Напомним, российский оппозиционный политик Марк Фейгин убежден , что диктатор Владимир Путин использует Пригожина для запугивания Запада, чтобы удержаться у власти.
  • 14 декабря Центр национального сопротивления проинформировал , что в составе ЧВК Вагнера против Украины воюют по меньшей мере 23 тыс. террористов-зеков.

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