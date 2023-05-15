Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ, - Washington Post

Об этом сообщает Washington Post .

В материале говорится, что такое "экстраординарное предложение" "повар Путина" сделал через свои тайные контакты Главному управлению разведки Минобороны Украины в конце января, когда "вагнеровцы" погибали во время штурмов Бахмута тысячами.

"Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые, как он упорно заявляет, не смогли вооружить и пополнить запасы его сил, оказывавших жизненно важную поддержку военным усилиям Москвы. Но он также является союзником президента России Владимира Путина, который вполне может расценить предложение Пригожина обменять жизнь бойцов "Вагнера" на российских солдат как предательскую", - говорится в публикации.

При этом документ не уточняет, какие позиции российских войск предлагал раскрыть руководитель "вагнеровцев".

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки. Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно делал предложение по Бахмуту, но Киев отклонял его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними", - говорится в материале.

В Вашингтоне также не поверили таким намерениям руководителя "вагнеровцев", рассказал официальный представитель США.