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Пригожин предлагал Украине сдать позиции войск РФ, - Washington Post

15 мая, 2023 понедельник
06:48
Война с Россией

Основатель российского ППК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак

Об этом сообщает Washington Post .

В материале говорится, что такое "экстраординарное предложение" "повар Путина" сделал через свои тайные контакты Главному управлению разведки Минобороны Украины в конце января, когда "вагнеровцы" погибали во время штурмов Бахмута тысячами.

"Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые, как он упорно заявляет, не смогли вооружить и пополнить запасы его сил, оказывавших жизненно важную поддержку военным усилиям Москвы. Но он также является союзником президента России Владимира Путина, который вполне может расценить предложение Пригожина обменять жизнь бойцов "Вагнера" на российских солдат как предательскую", - говорится в публикации.

При этом документ не уточняет, какие позиции российских войск предлагал раскрыть руководитель "вагнеровцев".

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки. Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно делал предложение по Бахмуту, но Киев отклонял его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними", - говорится в материале.

В Вашингтоне также не поверили таким намерениям руководителя "вагнеровцев", рассказал официальный представитель США.

  • Напомним, между Евгением Пригожиным и высшим военным руководством РФ давно напряжены отношения. Так 21 февраля стало известно, что он неоднократно жаловался на нехватку надлежащего снабжения боеприпасами его боевикам, публично критиковал и скандалил с чиновниками российского минобороны, в том числе с его председателем Сергеем Шойгу. Недавно основатель ПИК Вагнера заявил , что его и других высокопоставленных вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи РФ и заблокировали все пропуски в российские министерства.
  • 13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут .
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