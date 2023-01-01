Пригожин пожелал "счастья" в новом году, выступив в морге с телами вагнеровцев
Владелец ЧВК Вагнера российский предприниматель Евгений Пригожин в ночь на 1 января 2023 года принял участие в разгрузке уничтоженных Силами обороны Украины российских оккупантов
Соответствующий репортаж выпустило подконтрольное ему российское агентство ФАН.
Пропагандисты показали Пригожина в помещении, наполненном телами ликвидированных захватчиков Украины в черных пакетах.
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"Их контракт окончен. Поедут домой через неделю. Надо готовиться к отправке", - сказал предприниматель.
В сюжете также показано, как Пригожин лично следит за разгрузкой машины с телами оккупантов в пакетах.
"Ребята, счастливо! С Новым годом! Какой есть", - сказал владелец ЧВК Вагнера грузчикам.
Как отмечают украинские телеграмм-каналы, в репортаже с участием Пригожина показаны помещения больницы во временно оккупированном городе Первомайске Алчевского района Луганской области.
- По мнению Директора центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, начальник российского генштаба Валерий Герасимов и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу могут покинуть Пригожина у Бахмута, чтобы тот показал, какой он полководец .
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