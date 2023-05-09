Пригожин пожаловался, что ВСУ "рвут фланги" на Бахмутском направлении
Глава незаконной ЧВК Вагнера в очередном видео сообщил о проблемах с боеприпасами для его наемников, а также пожаловался на активные действия Сил обороны в Донецкой области
Об этом Пригожин рассказал в новом видеоролике.
В видео Евгений Пригожин в очередной раз жалуется на затруднения его вагнеровцев и продолжает утверждать, что до сих пор не получил снаряды. Кроме того, он отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ "рвут фланги" и в ближайшее время могут начать контрнаступление.
Также глава ЧВК подтвердил, что украинцы вчера провели атаку и отбили больше километра территории. По словам главы наемников, позиции оставили не его бойцы, а части регулярной армии.
- В ВСУ объяснили , чем вызваны заявления Пригожина о "снарядном голоде" у оккупантов - его слова означают неспособность взять под контроль Бахмут Донецкой области.
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