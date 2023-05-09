Об этом Пригожин рассказал в новом видеоролике.

В видео Евгений Пригожин в очередной раз жалуется на затруднения его вагнеровцев и продолжает утверждать, что до сих пор не получил снаряды. Кроме того, он отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ "рвут фланги" и в ближайшее время могут начать контрнаступление.

Также глава ЧВК подтвердил, что украинцы вчера провели атаку и отбили больше километра территории. По словам главы наемников, позиции оставили не его бойцы, а части регулярной армии.