Об этом сообщает телеграм-канал "Агентство", проанализировав данные сайта госзакупок.

Крупнейшие подряды за последний месяц фирмы Пригожина получили на организацию горячего питания школьников в городах Московской области. Администрация Мытищ заплатит 705 миллионов рублей, а администрация Красногорска – 93 млн. Это свидетельствует о том, что группе компаний "повара Путина" удалось сохранить двух крупных госзаказчиков в Подмосковье.

Продолжил сотрудничать с фирмами Пригожина и федеральный государственный детский лагерь "Артек" – за питание детей в 2023 году он заплатит 260 миллионов рублей.

Среди других госзаказчиков услуг питания у компаний главы ЧВК Вагнера после мятежа оказались несколько больниц Москвы и Московской области.

Все проанализированные контракты заключены с гражданскими госучреждениями. С информацией о госконтрактах на питание военных на сайте госзакупок ознакомиться невозможно, поскольку они засекречены. О том, что структуры Пригожина снабжают военным питанием, ранее говорил сам основатель ЧВК Вагнера, а также Владимир Путин.

Издание RTVI в первые 2 недели после мятежа сообщало, что связанные с Пригожиным компании заключили госконтракты на 1 миллиард рублей.

Контекст продолжения работы госзаказчиков с компаниями, связанными с Пригожиным, может свидетельствовать о том, что государство сохранило схему финансирования операций ЧВК Вагнера в Африке через госконтракты. То, что такая схема существует, признавал сам Пригожин в письме Шойгу, опубликованном его пресс-службой 10 июня. Как писал основатель ЧВК, пророссийские проекты в Африке, Сирии и других арабских странах финансируются через госконтракты для группы компаний, которой управляет "Конкорд". С 2006 года через них прошло 147 млрд рублей, уверял бизнесмен. После мятежа Владимир Путин признал, что власть финансировала ЧВК в том числе через госконтракты на питание военных. Таким образом, ЧВК заработала всего за один год около 80 миллиардов рублей, говорил Путин.

Всего с 2014 года до конца 2022 года связанные с Пригожиным фирмы, согласно подсчетам газеты The Wall Street Journal, получили в России госконтракты более чем на 5 млрд долларов (более 400 млрд рублей). Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы "Известия недели" на "Россия 1" после мятежа называл еще большую сумму госконтрактов, полученных фирмами Пригожина, - 1,7 трлн рублей.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников уже на подходе к Москве и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

На это финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

Евгений Пригожин был замечен на форуме "Россия - Африка" 27 июля - это первое публичное появление финансиста ЧВК Вагнера после мятежа.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .