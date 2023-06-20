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Пригожин пошел на конфронтацию в неудачный для минобороны РФ момент – контрнаступление ВСУ, - разведка Британии

20 июня, 2023 вторник
09:34
Война с Россией

Владелец российской группы "Вагнер" Евгений Пригожин пошел на обострение конфронтации с министерством обороны России, для которого такие действия неуместны на фоне контрнаступательных операций Украины

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

В отчете отмечается, что 19 июня Пригожин заявил, что ждет ответа от минобороны России собственного варианта "контракта" для "добровольческих формирований", который он передал в министерство за три дня до этого.

В разведке Британии считают, что это явилось следствием ультиматума со стороны минобороны РФ в адрес "Вагнера" и других "добровольческих формирований" о подписании контрактов до 1 июля 2023 года.

"Хотя содержание документа Пригожина не было обнародовано, сам факт его передачи повышает ставки и, скорее всего, является еще одной сознательной попыткой взорвать авторитет официального военного руководства. Тон Пригожина по отношению к МО стал однозначно конфронтационным", - отмечают в минобороны Великобритании.

Там добавили, что в минобороны РФ считают действия Пригожина "досадными" в то время, когда российская армия пытается противодействовать украинскому контрнаступлению.

Подписание контрактов "добровольческих формирований" с минобороны РФ

11 июня Сергей Шойгу подписал указ, согласно которому все "добровольческие формирования" должны подписать контракт с минобороны РФ - одним из таких формирований мог быть ЧВК Вагнера. Минобороны заявляет, что контракты предоставят формированием "необходимый правовой статус, создадут единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнению ими задач".

Основатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин тогда не согласился. Он ведет непрерывную рознь с министерством обороны РФ и обвиняет его в том, что оно не обеспечивает адекватного снабжения боеприпасами его наемников Вагнера в Украине. Пригожин заявил, что Шойгу "не может нормально руководить военными формированиями".

12 июня в министерстве обороны России заявили , что подписали контракт с группой наемников "Ахмат" после того, как главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин отказался это сделать.

В то же время финансист вагнеровцев в комментарии датским журналистам сообщил , что не уверен, будет ли ЧВК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине, а также добавил, что наступательный потенциал ВСУ еще далеко не исчерпан.

15 июня британская разведка сообщила, что подписание или отказ от контрактов частной военной компании Вагнера с министерством обороны России может стать ключевым моментом в вражде между ними.

Россия
Вагнергейт
Контрнаступление ЗСУ
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