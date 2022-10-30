Пригожин попросил заблокировать YouTube в России
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру заблокировать YouTube в России
Об этом сообщило российское издание "Медуза."
Стало известно, что Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление, в котором попросил ограничить доступ к видеосервису YouTube, а также объявить "нежелательной" деятельность компании Google в России.
"YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", – говорится в заявлении Пригожина.
Кроме того, он также считает, что США ведет информационную войну с Россией - и "как основное оружие поражения активно используется дезинформация и внедряемые с помощью YouTube негативные установки".
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