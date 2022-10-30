Об этом сообщило российское издание "Медуза."

Стало известно, что Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление, в котором попросил ограничить доступ к видеосервису YouTube, а также объявить "нежелательной" деятельность компании Google в России.

"YouTube наполнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", – говорится в заявлении Пригожина.

Кроме того, он также считает, что США ведет информационную войну с Россией - и "как основное оружие поражения активно используется дезинформация и внедряемые с помощью YouTube негативные установки".

17 октября в РФ заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", с помощью которого россиянам можно было сдаться в плен ВСУ.

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