Он уже не скрывает непосредственной причастности к ПВК "Вагнер", регулярно делает громкие заявления, пытается победить в аппаратной борьбе Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Какое "блюдо" готовит Пригожин для Путина?

Пригожина можно назвать одним из символов путинизма. Дважды осужденный за кражи, он в начале 90-х стал бизнесменом в сфере общепита, затем круг его бизнес-интересов разросся в соответствии с ростом уровня доходов и влияния. Он нашел выход на Путина и стал для него полезным сначала как ресторатор. Однако строить объекты недвижимости Пригожину оказалось не очень интересно, он использовал благосклонность Путина для формирования обслуживающей Кремль медийной империи. Причем делает это не только из-за собственных медиа, но и благодаря "ольгинским троллям", которые также стали одним из символов вмешательства в ходе президентских выборов 2016 года в США. В июле 2022 года Госдепартамент США объявил вознаграждение в 10 миллионов долларов за Евгения Пригожина, и этот факт, похоже, стал для него сигналом пойти ва-банк. В частности, из-за публичного обещания вмешаться в течение mid-terms за океаном.

В июле 2022 года Госдепартамент США объявил вознаграждение в 10 миллионов долларов за Евгения Пригожина, и этот факт, похоже, стал для него сигналом пойти ва-банк. В частности, из-за публичного обещания вмешаться в течение mid-terms за океаном

Все более заметная информационно частная военная компания "Вагнер" была известна и раньше, она начала проявлять себя в 2014 году на Донбассе, затем "вагнеровцы" (в российских медиа их называют "оркестрантами") действовали в Сирии и ряде стран Африки. Они напоминают эсэсовцев третьего рейха, для которых созданы собственные правила поведения и кодекс чести. Убийство на камеру "вагнеровца" Евгения Нужина осенью 2022 года с последующей "передачей кувалды Европарламенту" — показательный пример поведения Пригожина, который стремится позиционировать себя над законом, бросать вызов действующим правилам. Параллельно он демонстрирует вассальную преданность Путину, чего должно быть достаточно для решения личных вопросов и увеличения влияния внутри российского истеблишмента. Поэтому его показательная контрсистемность – это лишь умелое использование стереотипов.

Пригожин демонстрирует вассальную преданность Путину, чего должно быть вполне достаточно для решения личных вопросов и увеличения влияния внутри российского истеблишмента. Поэтому его показательная контрсистемность – это лишь умелое использование стереотипов.

Тур Евгения Пригожина исправительными колониями России, к которым он прилетал на вертолете, с погремушками на куртке цвета хаки (Пригожин является Героем России (!!!) и "героем" так называемых ДНР и ЛНР), стал асимметричным ответом на поражение российской армии на Харьковщине . Доподлинно неизвестно, попросил ли Путин своего доверенного повара оперативно пополнить ряды захватчиков, однако сложно представить, что даже в России ворота колоний и тюрем открылись перед формально частным лицом. По словам Джона Кирби, в составе ППК "Вагнер" находятся 10 тысяч наемников и 40 тысяч уволенных для участия в боевых действиях в Украине вчерашних заключенных. Некоторые из них уже вернулись домой в мешках для трупов, и это были персонажи, которые должны были отбывать длительные сроки заключения за убийство и другие тяжкие преступления.

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Начавшийся в июле 2022 года штурм Бахмута для Пригожина стал его личным Сталинградом (в России, напомню, на самом деле обсуждают возможность возвращения этого названия городу Волгоград). Именно на Бахмут направлены атаки "вагнеровцев", и целью их является далеко не завод шампанских вин, расположенный в городе. Куда больше интересуют бахмутские подземелья, где, по меньшей мере, раньше были значительные запасы оружия. Однако продемонстрировать эффективность своих подопечных на поле боя Пригожину не удается, отсюда и новогоднее видео о "500 линиях обороны" в Бахмуте. При этом обратим внимание, что "вагнеровцев" в этом направлении вряд ли заменят российские армейцы, конечно, если они не самоубийцы.

Пригожин показательно устанавливает свои правила поведения. В последние недели он вытеснил с информационного поля Рамзана Кадырова, и это может свидетельствовать о приверженности российских спецслужб, которым по ряду причин не импонирует хозяин Чечни. Пригожин продемонстрировал солидарность с "вагнеровцами", которые дали публичную бранную характеристику начальнику российского Генштаба Герасимову. "Повар войны" успел отреагировать на поездку Владимира Зеленского в Бахмут и продемонстрировать, что новогоднюю ночь он находится рядом с теми, кто с июля тщетно штурмует Бахмут. Не забыв при этом "случайно" вспомнить, что "своих бойцов поздравил и Сергей Суровикин", командующий рашистами в Украине.

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Пригожин показательно устанавливает свои правила поведения. В последние недели он вытеснил с информационного поля Рамзана Кадырова, и это может свидетельствовать о приверженности российских спецслужб, которым по ряду причин не импонирует хозяин Чечни.

Кстати, не лишним будет вспомнить, что Пригожин в последние годы финансировал производство пропагандистских кинолент "Турист" и "Солнцепек", прославляющих наемников-"вагнеровцев". Это я к тому, что его подручные умеют хорошо создавать нужные декорации в безопасных местах, поэтому говорить о спонсоре ПВК "Вагнер" как о полевом командире не стоит. Приблизиться вплотную к линии фронта для него слишком рискованно.

Меткий залп HIMARS в новогоднюю ночь по ПТУ в Макеевке, где разместились несколько сотен мобилизованных российских военных, подарил Пригожину хороший шанс для мощной информационной атаки на армейское руководство РФ. Соответствующий опыт у Пригожина есть: несколько месяцев назад он вместе с Рамзаном Кадыровым "съел" командующего Центральным военным округом генерала Лапина. Рецепт действительно прост: волна в медиа в сочетании с возможностью непосредственно донести информацию до первого лица. Пригожин демонстрирует готовность рисковать, опираясь на миф о результативности не имеющего объективных подтверждений ППК "Вагнер". Он умело создает ситуативные союзы для достижения собственной цели, используя собственный образ "человека из системы". И эту несистемность продолжает транслировать в российское общество, словно говоря тамошним люмпенам "Я – один из вас, просто мне повезло чуть больше".

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"Вагнеровцы" готовы стать в случае необходимости "эскадронами смерти" для России во времена грядущей турбулентности

Почему Пригожин выгоден Кремлю? Десять лет назад его структуры заботились о "зачистке" медиаполя РФ и разрушали изнутри российскую оппозицию, с 2014 года — выполняли "деликатные поручения" с оружием в руках. Пригожин помогает Путину строить страну-штрафбат, словно отсылая жителей России назад, в сталинские времена. Осталось разве что переиздать книгу "О вкусной и здоровой пище", чтобы добиться лучшего эффекта реконструкции. Резкими заявлениями в адрес российских генералов и шпилькой об "эротических фантазиях" Медведева Пригожин формирует себе образ популиста а-ля милитери, который безоговорочно подчинен Путину. А его "вагнеровцы" готовы стать в случае необходимости "эскадронами смерти" для России во времена грядущей турбулентности.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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