С любопытством наблюдаю с потугами владельца военно-криминальной компании "Вагнер" Евгения Пригожина поднять собственную значимость на фоне огромных потерь "вагнеровцев" в боях под Бахмутом. "Повар Путина" не придумал ничего лучше, чем заявить о намерениях участвовать в выборах Президента Украины в 2024 году. Блеф, безусловно, яркий, но его характер для всех очевиден. После этого, Пригожин напоминает Винни-Пуха, который с помощью воздушных шаров подниматься к дуплу с медом.

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Между тем 14 марта в Мелитополе Служба безопасности "передала привет" Пригожину: взрывом в собственном внедорожнике уничтожен местный коллаборант Иван Ткач. Он занимался перевозкой оккупантов - и армейцев, и "вагнеровцев". Теперь превратился в VIP-агитатора за Пригожина в загробном мире.

Реальность ситуации заключается в том, что Пригожин действительно балансирует между судом в Украине как организатор наемников и убийством российскими силовиками, с которыми у него постоянные трения.

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Реальность ситуации состоит в том, что Пригожин сегодня балансирует между судом в Украине как организатор наемников и убийством российскими силовиками, с которыми у него постоянные трения. Не знаю, что для бывшего уголовника, которому так и не удалось нагулять респектабельность, лучше. Очевидно, что он оказался временной фигурой на фронте русско-украинской войны.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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