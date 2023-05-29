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OPINION

Пригожин подтвердил заявление Байдена о настоящих масштабах боевых потерь РФ в Украине

29 мая, 2023 понедельник
13:35
Мнение Юрий Бутусов

21 мая президент США Джозеф Байден в Хиросиме заявил, что Россия потеряла 100 тысяч войск в битве за Бахмут. Совершенно неожиданно владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 24 мая фактически подтвердил правдивость слов Байдена

В частности, он впервые назвал конкретную информацию о потерях во время операций в Бахмуте: 10 тысяч бывших заключенных и 10 тысяч добровольческих наемников Вагнера.

20 тысяч погибших у Вагнера, плюс потери российских войск под Бахмутом в мае - августе 2022-го, до момента захода в Бахмут Вагнера плюс раненые, а российские источники говорят о соотношении раненых и контуженных к погибшим как 1:4 или 1:5 и дают именно ту цифру, о которой заявили американцы.

В секретных документах Минобороны США, недавно оказавшихся в прессе, было указано, что по состоянию на 1 марта 2023-го общие потери России на войне убитыми оценивались от 35 тыс. до 43,5 тыс.

Представитель Совета нацбезопасности и обороны США Кирби заявил 1 мая, что Россия потеряла 20 тысяч погибшими за 5 месяцев - в декабре 2022-го - апреле 2023-го. То есть после развертывания мобилизации среднемесячные потери составили 4 тысячи убитых российских военнослужащих.

Интересно, что это в целом совпадает с открытыми данными в украинских медиа, и американская оценка обстановки базируется на информации, прямо или косвенно подтверждаемой российскими источниками.

Две команды исследователей – BBC и Медиазона, а также телеграм-канал Горюшко отслеживают обнародованные в медиа и соцсетях сообщения, преимущественно из некрологов, надписей на могилах. Согласно поименному списку телеграм-канала Горюшко на 28 мая идентифицировано 23 859 публичных сообщений о погибших россиянах. BBC и Медиазона поименный список не показывают, но их информация совпадает с данными Горюшко. На 26 мая они установили 24 005 погибших военных РФ. В том числе – 5703 – наемников Вагнера, погибших под Бахмутом после 1 августа 2022-го года до 22 мая 2023-го. Следует отметить, что мониторинг не отслеживает данные о потерях мобилизованных на территории Донбасса, поскольку такая информация блокируется, согласно заявлению "омбудсмена ДНР" на декабрь 2022-го потери мобилизованных в ВС РФ в Донецкой области составили 4200 военнослужащих.

То есть, по минимально подтвержденным в самой России и неполным данным, российская армия потеряла уже:

  1. Потери МО РФ, Росгвардии, ФСБ, МВД РФ – 18302 (отминусовали 5703 потери Вагнера).
  2. Потери Вагнера – 20 000.
  3. Потери мобилизованных на территории Донецкой области на декабрь 2022-го – 4200.

В общей сложности: 42 500 убитых на май 2023-го. Эти цифры превышают потери СССР и РФ в Афганистане, Ичкерии и всех других горячих постсоветских точках вместе взятые.

Но эти цифры, очевидно, не полны.

Какова структура утрат в России?

1. Минобороны, Нацгвардия РФ, ФСБ, то есть официальные силовые структуры. Насколько есть возможность сравнить потери российских войск по данным из соцсетей, имеющиеся цифры меньше реальных как минимум на 20% из-за обилия пропавших без вести особенно во время маневрового периода войны, а также в составе импровизированных военных формирований: БАРС, национальные добровольческие батальоны, солдаты на 3–6 месячные контракты, заключенные из отрядов "Шторм" минобороны РФ.

2. Частные военные компании и подразделения наемников — самая большая это группа Вагнера, созданы также другие частные военные структуры, например в Газпроме. У них свой учет потерь. В полном объеме эти потери также неизвестны, Пригожин говорил о потерях под Бахмутом, хотя "Вагнер" сражается с 18 марта 2023-го под Попасной.

3. Мобилизированные на оккупированной территории Украины. Эти "железные каски" в самом плохом положении - их бросают в бой без подготовки, без обеспечения, с устаревшим вооружением, их потери не учитываются. Информация о проблемах этих войск и о погибших полностью заблокирована, поскольку оккупационные власти держат под жестким контролем интернет-сеть. Оккупанты в "ДНР" сообщали, что подтвержденные потери у них составляли якобы 4200 убитых на декабрь 2022-го, затем даже такие цифры перестали озвучивать. Оккупанты "ЛНР" вообще таких данных никогда не давали. BBC оценивает потери мобилизованных в российскую армию на Донбассе в 8000 убитыми. Эта цифра совпадает с экстраполяцией данных о среднедневных потерях по официальным сообщениям "ДНР", которые составляли, по данным "ДНР", в среднем 14 убитых в сутки донецких "мобиков". Но не учитывает пропавших без вести, которые в статистику не попадали, а воевали "мобики" всюду, их ставили прикрывать бегство российских кадровых частей, потерь должно быть больше.

Если исходить из минимальных цифр, то даже осторожная консервативная оценка российских потерь на данный момент составляет:

  1. Потери официальных силовых структур неизвестны на 20%. То есть 18 000 (минус "Вагнер") в поименном списке исследователей BBC дают оценку потерь до 22 000.
  2. Потери наемников в частных структурах – на данный момент – 20 000.
  3. Потери мобилизованных на Донбассе – расчетные, по данным BBC, – 8 000.

Таким образом, минимально расчетные цифры потерь РФ: около 50 тысяч убитых. Очевидно, количество раненых и контуженных больше в 4-5 раз.

Таким образом, заявление министра обороны Великобритании Уоллеса об общих потерях РФ в 220 тысяч убитых и раненых военнослужащих является минимально подтвержденным открытыми источниками.

Обращаю внимание, что ни США, ни Британия не опровергают официальные данные Украины относительно российских потерь, они предполагают, что враг мог понести большие потери, по тем же соображениям я также не считаю необходимым ставить под сомнение украинские официальные данные, а излагаю собственное видение на основе открытых источников

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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