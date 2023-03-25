Об этом сообщают российские СМИ.

По словам основателя ПИК Вагнера Евгения Пригожина, более 5 тыс. заключенных, в которых завершился контракт, уже получили помилование.

"Сейчас закончил контракт с ПИК Вагнера и вышел на свободу с помилованием более 5 тыс. человек", — рассказал Пригожин.

Ранее он утверждал, что с заключенными заключается контракт на полгода. С начала 2022 г. количество заключенных в системе исполнения наказаний РФ сократилось на 32 тыс. человек. Резкое снижение количества заключенных наблюдалось осенью, когда появились сообщения о вербовке ПИК Вагнера заключенных для участия в войне против Украины.