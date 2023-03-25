Пригожин подтвердил, что Путин помиловал 5 тыс. заключенных, воевавших против Украины
Российский диктатор Владимир Путин помиловал 5 тыс. заключенных, в которых свершились контракты с ПИК Вагнера
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам основателя ПИК Вагнера Евгения Пригожина, более 5 тыс. заключенных, в которых завершился контракт, уже получили помилование.
"Сейчас закончил контракт с ПИК Вагнера и вышел на свободу с помилованием более 5 тыс. человек", — рассказал Пригожин.
Ранее он утверждал, что с заключенными заключается контракт на полгода. С начала 2022 г. количество заключенных в системе исполнения наказаний РФ сократилось на 32 тыс. человек. Резкое снижение количества заключенных наблюдалось осенью, когда появились сообщения о вербовке ПИК Вагнера заключенных для участия в войне против Украины.
- 21 марта британская разведка сообщила, что Владимир Путин подписал указ об амнистии заключенных, полгода отвоевавших против Украины.
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