Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Пока сложно оценить, что отобрали у Пригожина, а что осталось у него. Пригожин – это типичный авантюрист времен Гражданской войны. Такие люди не останавливаются. Почувствовав силу, он почувствовал себя хозяином России. Бесспорно, он захочет повторить. Не сомневаюсь, что он попытается это сделать. Но инструменты наверняка будут другие. Скорее всего, это уже не будет массированный поход его частной армии на Москву, такое дважды не делают", - подчеркнул Эйдман.

По словам политического эксперта, Пригожин попытается совершить мятеж с помощью силовых структур России.

"Скорее всего, будет сговор людей, которых он подкупил в силовых структурах за долгие годы владения ЧВК Вагнера, когда участвовал в различных российских военных операциях. Он купил разных людей. Суровикин – это верхушка айсберга, на самом деле таких людей много. Этот ресурс у него сохранится, и когда центральные власти ослабеют, возможно, после очередного военного поражения, Пригожин попытается повторить. Опыт у него уже был и он попытается сделать удачный римейк", - предположил Эйдман.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Однако вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВ Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

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