Пригожин планирует прийти к власти силовым путем, – генерал Мусаев
Экс-руководитель комитета нацбезопасности и бывший советник президента Казахстана по национальной безопасности Альнур Мусаев считает, что Евгений Пригожин планирует прийти к власти силовым путем
Об этом сказал эксперт Мусаев в эфире Еспресо.
"В логике и теории я не силен – я все это на практике изучал. Государственный переворот в Казахстане – это будет параллель с происходящим в России – планировалось осуществить с помощью сетевой структуры спецслужб. Люди были во всех властных структурах Казахстана – КНБ, МВД, налоговых структурах, журналисты в СМИ. Но не было такой поддержки, которая сейчас есть у Пригожина, и не было силовой составляющей, как у Пригожина, у нас не было боевиков или наемников, были только спецслужбы, специалисты в разных эшелонах власти" , – говорит экс-руководитель комитета нацбезопасности Казахстана.
Мусаев объясняет, что из-за отсутствия силовой структуры Назарбаев создал "Демократический выбор Казахстана" во главе с известным бизнесменом Мухтаром Аблязовым, в состав которого вошли министры, олигархи, руководители банковских структур.
"При таком противодействии нашей сетевой структуры типа пригожинской и народной мы не смогли достичь тех целей – прорваться к высшей власти. У Пригожина ситуация более благоприятная. То есть, когда нас там подвергли осуждению и отстранили от власти, это было достаточно легко сделать при поддержке демократически настроенных граждан Казахстана. Мы силовики, из нас демократов никаких не планировалось, мы не планировали быть демократами. И Пригожин так же не планирует на волне демократических движений прийти к власти - он планирует прийти к власти силовым путем", - добавил Мусаев.
Эксперт еще в прошлом году спрогнозировал, что у Евгения Пригожина может это получиться: "Вот примерно так в сетевиках и силовых структурах, которые есть не только в России и Казахстане, но и в некоторых западных странах - через них решаются специфические вопросы в пользу демократических государств, правительств. И здесь Пригожин не совершил открытий, это один из путей осуществления государственного переворота".
- Ранее Пригожин признал гибель 20 тыс. вагнеровцев в боях за Бахмут .
- Евгений Пригожин заручился поддержкой одного из самых влиятельных в России людей, Игоря Сечина, – главы Роснефти и давнего соратника по ФСБ секретаря совбеза Николая Патрушева.
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Бахмута. К 1 июня позиции будут переданы подразделениям минобороны РФ.
- Также Мусаев считает , что Пригожин будет двигаться к отстранению Путина от власти.
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