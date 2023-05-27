Пригожин планирует прийти к власти силовым путем, – генерал Мусаев

Об этом сказал эксперт Мусаев в эфире Еспресо.

"В логике и теории я не силен – я все это на практике изучал. Государственный переворот в Казахстане – это будет параллель с происходящим в России – планировалось осуществить с помощью сетевой структуры спецслужб. Люди были во всех властных структурах Казахстана – КНБ, МВД, налоговых структурах, журналисты в СМИ. Но не было такой поддержки, которая сейчас есть у Пригожина, и не было силовой составляющей, как у Пригожина, у нас не было боевиков или наемников, были только спецслужбы, специалисты в разных эшелонах власти" , – говорит экс-руководитель комитета нацбезопасности Казахстана.

Мусаев объясняет, что из-за отсутствия силовой структуры Назарбаев создал "Демократический выбор Казахстана" во главе с известным бизнесменом Мухтаром Аблязовым, в состав которого вошли министры, олигархи, руководители банковских структур.

"При таком противодействии нашей сетевой структуры типа пригожинской и народной мы не смогли достичь тех целей – прорваться к высшей власти. У Пригожина ситуация более благоприятная. То есть, когда нас там подвергли осуждению и отстранили от власти, это было достаточно легко сделать при поддержке демократически настроенных граждан Казахстана. Мы силовики, из нас демократов никаких не планировалось, мы не планировали быть демократами. И Пригожин так же не планирует на волне демократических движений прийти к власти - он планирует прийти к власти силовым путем", - добавил Мусаев.

Эксперт еще в прошлом году спрогнозировал, что у Евгения Пригожина может это получиться: "Вот примерно так в сетевиках и силовых структурах, которые есть не только в России и Казахстане, но и в некоторых западных странах - через них решаются специфические вопросы в пользу демократических государств, правительств. И здесь Пригожин не совершил открытий, это один из путей осуществления государственного переворота".