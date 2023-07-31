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Пригожин отозвал отпуска вагнеровцев и велел прибыть в Беларусь до 5 августа

31 июля, 2023 понедельник
13:58
Война с Россией

Наемники частной военной компании Вагнера по приказу финансиста Евгения Пригожина должны до пятого августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Всех наемников ЧВК Вагнера отзывают из отпусков и максимально опрокидывают в Беларусь", - говорится в заявлении.

Сообщается, что вагнеровцы под управлением Пригожина готовятся к тайным действиям на 5 августа.

Отмечается, что большинство недавно прибывших в Беларусь террористов имеют опыт незаконной деятельности с контрабандой и перевозкой нелегальных мигрантов.

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Боевики одевают форму пограничников, чтобы маскироваться под белорусских служащих, помогающих беженцам переходить границу.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать. А уже 14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром на следующий день в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера. Впоследствии вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ЧВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу.

27 июля сообщалось, что подразделения частной военной компании Вагнера ищут в Беларуси лиц, готовых воевать против Литвы и Польши. Также в этот день Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла 12-я по счету колонна ЧВК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

28 июля в Центре национального сопротивления предупредили , что вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС. Также в этот день в Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 вагнеровцев отправились в Сувальский коридор .

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников.

Россия
Белорусь
Вагнергейт
Евгений Пригожин
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