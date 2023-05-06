Об этом Евгений Пригожин написал в telegram.

Глава ПВК поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что тот согласился стать на позиции в Бахмуте вместо вагнеровцев.

"Я уже связываюсь с его представителями, чтобы немедленно начать осуществлять передачу позиций. 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места станут наши боевые товарищи и продолжат штурм населенного пункта Бахмут", - говорится в сообщении.