Пригожин отдает Кадырову оккупированную часть Бахмута
Глава незаконного формирования ПИК Вагнера заявил, что его наемники передадут свои позиции в Бахмуте войскам Рамзана Кадырова 10 мая
Об этом Евгений Пригожин написал в telegram.
Глава ПВК поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что тот согласился стать на позиции в Бахмуте вместо вагнеровцев.
"Я уже связываюсь с его представителями, чтобы немедленно начать осуществлять передачу позиций. 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места станут наши боевые товарищи и продолжат штурм населенного пункта Бахмут", - говорится в сообщении.
- Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая.
- В Главном управлении разведкисчитают , что заявления о выводе сил сделаны им на фоне того, что он не может выполнить очередное обещание – захватить Бахмут до 9 Мая.
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