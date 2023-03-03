Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

С участниками "Вагнеренка" регулярно встречаются депутаты, пророссийские журналисты и блогеры, а также ветераны боевых действий ЧВК Вагнера.

Целевая аудитория "Вагнеренка" - молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, а главной задачей является "прививание молодому поколению любви к своему отечеству".

"Для посещения клуба школьников даже отпускают с уроков, а в свободное время участникам клуба предлагают поиграть в симулятор военного беспилотника. Таким образом, видим, что путинский режим, на подобие фашистскому Третьему рейху, пытается вырастить целое поколение россиян, которые готовы будут воевать за идеи вождя", - отметили в ЦПД.