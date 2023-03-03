Пригожин организовал клуб "Вагнерёнок" для привлечения подростков и молодежи к сотрудничеству с наемниками
На базе так называемой ЧВК Вагнера в российском Санкт-Петербурге заработал молодежный клуб "Вагнерёнок"
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
С участниками "Вагнеренка" регулярно встречаются депутаты, пророссийские журналисты и блогеры, а также ветераны боевых действий ЧВК Вагнера.
Целевая аудитория "Вагнеренка" - молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет, а главной задачей является "прививание молодому поколению любви к своему отечеству".
"Для посещения клуба школьников даже отпускают с уроков, а в свободное время участникам клуба предлагают поиграть в симулятор военного беспилотника. Таким образом, видим, что путинский режим, на подобие фашистскому Третьему рейху, пытается вырастить целое поколение россиян, которые готовы будут воевать за идеи вождя", - отметили в ЦПД.
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