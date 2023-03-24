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Пригожин опроверг заявления Кремля, что РФ воюет с НАТО в Украине, - ISW

24 мартa, 2023 пятница
05:50
война с Россией

Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, а также подверг сомнению существование "нацистов" в Украине, о которых постоянно говорят российские власти

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики говорят, что основатель ЧВК Вагнера смягчил свою риторику по поводу министерства обороны России, вероятно, из-за опасений полностью потерять свои силы наемников в Бахмуте.

Также он "опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, и поставил под сомнение, действительно ли в Украине есть "нацисты", как постоянно заявляет Кремль".

"Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными оборудованием, предоставленным НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО", - подчеркивают эксперты.

А еще он подчеркнул, что российские чиновники, вероятнее всего, знали, что НАТО предложит Украине помощь, потому что "смешно думать, что, когда РФ решила начать войну, то не учла помощь НАТО Украине".

"Пригожин рассказал и о том, что не уверен в целях "денацификации" в Украине, поскольку не знает, есть ли в Украине "нацисты". Пригожин также отметил, что Россия "демилитаризирует" Украину только тогда, когда все украинские войска будут уничтожены, утверждая, что эти усилия продолжаются, но непонятно, будут ли они успешны", - сообщают в Институте.

По словам финансиста вагнеровцев, Россия может избежать изнурительной продолжительной войны, определившись сейчас, какие границы она хочет захватить.

Как объясняют специалисты, своими высказываниями Пригожин "фактически отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля о том, что РФ необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине, и подорвал необходимость и вероятность заявленных российским диктатором Путиным максималистских целей его вторжения".

Россия
Бахмут
НАТО
Вагнергейт
Военные новости
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