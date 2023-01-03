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Пригожин объяснил неспособность взять Бахмут наличием "500 линий обороны" в городе

3 января, 2023 вторник
19:14
война с Россией

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин оправдывает свою неспособность захватить Бахмут тем, что в городе "500 линий обороны", то есть каждые 10 метров, в каждом доме они вынуждены преодолевать сопротивление

Видео, на котором Евгений Пригожин ведет беседу с бойцами возглавляемой им ЧВК Вагнера, опубликовал в своем телеграм-канале журналист RT Константин Придыбайло.

Пригожин комментирует ситуацию в Бахмуте, называя его Артемовском – так населенный пункт назывался при Советском Союзе и до 2016 года.

"На войне никто такие вещи не прогнозирует, это делают клоуны, какие цирковые представления устраивают... аналитики они называются", - говорит бойцам одетый в камуфляж Пригожин, отвечая на вопрос, когда будет захвачен Бахмут.

"Оборону прорвать – это сегодня утром один дом взяли и прорвали оборону. А за этим домом еще новая оборона. И не одна оборона. И таких линий обороны – сколько в Артемовске линий обороны? Ну, если сказать 500, наверняка не ошибемся", - сказал дальше Пригожин.

Один из бойцов вставляет реплику: "Да каждые десять метров".

Далее Пригожин, у которого известный и публичный конфликт с министерством обороны РФ, спрашивает у бойцов, какие "сводные силы" здесь находятся. Бойцы отвечают "да нет никого", "только ЧВК Вагнера и еще ЧВК Вагнера".

Впрочем, со временем сам Пригожин смягчает последние реплики. "Военные хорошие здесь есть по соседству", - говорит он.

На других версиях видео, размещенных в интернете, бойцы ЧВК Вагнера также говорят, что не могут добиться успеха, потому что им не хватает техники и снарядов.

Отметим, что за Бахмут уже несколько месяцев идут самые тяжелые бои, в которых активно участвуют члены ЧВК Вагнера. Украинские и западные эксперты говорят, что российские военные и бойцы Пригожина несут там тяжелые потери, достигая лишь незначительного прогресса. О больших жертвах сообщают и представители ВСУ.

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Бахмут
Вагнергейт
потери окуппантов
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